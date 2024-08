On commence avec le PC portable Acer Swift Go 14 SFG14-72-75AA EVO.

Son écran OLED de 14 pouces en 2,8K offre une résolution de 2 880 x 1 800 pixels, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une couverture 100 % DCI-P3, garantissant des noirs profonds et des couleurs éclatantes.

Il est doté d'un processeur Intel Core i7-155H de 16 cœurs, capable d'atteindre une fréquence de 4,8 GHz, avec un cache L3 de 24 Mo, ainsi que d'un contrôleur graphique Intel ARC.

16 Go de mémoire vive LDDR5X et un SSD PCIe NVMe de 512 Go sont intégrés.



Le PC prend en charge le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et des ports USB Type-C Thunderbolt 4 sont également disponibles.

Le PC portable Acer Swift Go 14 SFG14-72-75AA EVO est en promotion à 799 € au lieu de 999 €, soit une remise de 20 % chez Boulanger avec livraison standard offerte.





Et voici quelques autres bonnes affaires à découvrir :

Pack Google Pixel 8 128Go 5G Noir + Google Nest Cam intérieure filaire à 519 € (prix officiel smartphone 799 €, prix officiel caméra 99,99 €) (16,2" OLED 120Hz HDR, verre Corning Gorilla Victus, VPN Google One, 50MP, mode Vision de nuit avec Astrophotographie, puce Google Tensor G3, WiFi 7...)





Pack tablette Samsung Galaxy S9 FE 128Go + Coque transparente à 429 € (prix officiel de la tablette) + 100 € remboursés par Samsung jusqu'au 29/09 (10,9" LCD 2360 x 1640 px, 90Hz, Exynos 1380 4 cœurs, 8000 mAh, 12MP, vidéo 4K, WiFi 6, BT 5.3...)

