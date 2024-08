Jusqu'au 19 août, Buybestgear fête son 3ème anniversaire en proposant de belles remises sur les vélos électriques et leurs accessoires.

Vous trouverez sur la page de certains modèles un code pour une réduction supplémentaire ou encore des cadeaux, et un tirage au sort vous permet également de gagner un coffret cadeau anniversaire d'une valeur de 199 €, un coupon de 50 % de réduction pour le vélo Engwe L20 SE ou des coupons supplémentaires.

Découvrez ci-dessous 3 modèles de vélos électriques parmi les plus vendus sur le site.

Voici tout d'abord le Engwe L20 SE, que nous avons testé il y a quelques mois.

Ce vélo pliable est doté d'un moteur sans balais de 250 W avec un couple maximal de 38 N.M qui permet d'atteindre une vitesse de 25 km/h. Le moteur intégré dans le moyeu arrière est silencieux et réactif, offrant une capacité suffisante pour gravir les pentes de la plupart des routes urbaines.

Équipé d'une double suspension, le vélo absorbe efficacement les chocs pour une conduite plus confortable, même sur les routes irrégulières. Les pneus larges type Fatbike de 20 x 3,0 offrent une meilleure adhérence et stabilité.

La batterie amovible intégrée de 36 V / 15,6 Ah avec clé de verrouillage permet d'atteindre jusqu'à 115 km avec une seule charge en mode assistance.

Doté d'un système de transmission Shimano à 7 vitesses combiné à un sélecteur Shimano SIS à 7 positions, le vélo permet des changements de vitesse fluides et précis, offrant une conduite adaptée à différentes conditions de route.

On trouve également un feu rouge de signalisation à l'arrière, intégré au porte-bagages, avec un feu de stop supplémentaire. À l'avant, un phare particulièrement puissant assure une excellente visibilité. La selle rembourrée est montée sur un tube avec amortisseur.

Le Engwe L20 SE est en promotion à 799 € au lieu de 999 € sur Buybestgear avec livraison gratuite depuis l'UE. Une réduction de 100 € vous est également proposée sur le pack d'accessoires.

On continue avec le Cmacewheel V20.

Il est équipé d'un moteur sans balais de 250 W placé dans le moyeu arrière avec couple de 60 N.m qui permet d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Le capteur de couple offre une sensibilité élevée et une précision de détection, capable de mesurer le couple statique et dynamique. Il garantit une performance stable du vélo électrique sans nécessiter de démarrage manuel pendant la conduite

La batterie au lithium Samsung 21700 de 48 V / 20 Ah, discrètement intégrée dans le cadre, assure une autonomie pouvant atteindre 80 km en mode électrique pur et jusqu'à 100 km en mode assistance.

Avec les pneus larges Chaoyang de 20 x 4,0 pouces, antidérapants et anti-vibrations, le vélo traverse aisément les nids-de-poule, les terrains boueux et passe sur les ralentisseurs en douceur.

Le levier de vitesses et le dérailleur Shimano à 7 vitesses permettent des changements précis et fluides, garantissant une transmission réactive et fiable au fil du temps.

Le Cmacewheel V20 en gris revient à 1 549 € au total en renseignant le code BBGDQV20, en plus de la réduction déjà appliquée de 350 €. Le code est également valable pour la version Miami limitée. Expédition rapide et gratuite depuis l'entrepôt européen Buybestgear.







On termine avec le Lankeleisi Wombat-1.

Il intègre un moteur sans balais de 1 000 W, avec un couple maximal de 75 N.m, qui permet d'atteindre une vitesse maximale de 48 km/h et offre une capacité de montée pouvant atteindre 35°. Un capteur de couple, hautement sensible et précis, détecte les forces statiques et dynamiques, garantissant des performances stables du vélo électrique sans besoin de démarrage manuel pendant la conduite.

Une batterie au lithium amovible Samsung de 48 V / 20 Ah est entièrement intégrée dans le cadre et offre une autonomie d'environ 69 km en mode électrique pur et jusqu'à 150 km en mode assisté.

La transmission Shimano à 7 vitesses vous permet de passer à une vitesse plus basse pour les montées et de rétrograder à une vitesse plus élevée pour rouler plus rapidement. Combinée au système d'assistance au pédalage, elle vous offre la possibilité de choisir la vitesse idéale pour chaque situation.

On trouve également des disques de frein DYISLAND à haute performance, avec un système double à l'avant et à l'arrière, assurant une dissipation rapide de la chaleur pour un freinage efficace et en douceur même en cas d'urgence, ainsi que des pneus de 20 x 3,0 pouces.

Le Lankeleisi Wombat-1 est proposé à 2 099 € au lieu de 2 399 €, soit 300 € de réduction sur Buybestgear avec livraison gratuite depuis l'UE.

Une sacoche vous est également offerte, que vous pourrez trouver un peu plus bas dans "offre groupée".

Retrouvez tous les détails de l'événement sur le guide de l'anniversaire Buybestgear.