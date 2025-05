On commence avec un focus sur l'Asus Vivobook S 15 S5507QA-MA012W Copilot+.

Il est équipé d'un écran OLED 3K Asus Lumina de 15,6 pouces, affichant une résolution de 2880 x 1620 pixels, une couverture DCI-P3 à 100 %, une luminosité de 600 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec la réduction de lumière bleue intégrée, vos yeux restent protégés, même après de longues sessions d'utilisation.

Intégré à l'ordinateur, Copilot+ optimise vos performances en proposant des raccourcis intelligents et en adaptant les ressources système à votre activité.

Le Vivobook S 15 embarque un processeur Snapdragon X1P-42-100 octa-core qui offre une fréquence d’ensemble de 3,4 GHz, avec une montée en puissance jusqu’à 4 GHz en mode simple cœur, garantissant une excellente réactivité, même lors de tâches exigeantes.

L’IA Qualcomm AI Engine, appuyée par le NPU Hexagon à 45 TOPS, garantit des performances ultra-réactives, tandis que la puce graphique Adreno intégrée délivre des rendus visuels précis.

Côté connectivité, le Vivobook S 15 Copilot+ embarque le WiFi 7 pour une connexion ultra-rapide et stable ainsi que le Bluetooth 5.4. Un SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go et 16 Go de RAM LPDDR5X sont également intégrés.

La technologie de réduction de bruit intelligente Asus améliore sensiblement la qualité audio lors de vos appels et conférences, en éliminant les sons de fond pour une communication limpide.

Retrouvez l'Asus Vivobook S 15 S5507QA-MA012W Copilot+ à 799 € au lieu de 1 199,99 €, soit une remise de 33 % sur Amazon.



