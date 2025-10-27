Leclerc donne le coup d'envoi de sa grande Opération Gaming : jusqu'au 9 novembre, profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 20% sur une sélection de produits high-tech, informatique et gaming.
Voici quelques offres à retrouver dès maintenant sur le site.
TOP 10 de l'Opération Gaming Leclerc
- Casque filaire Logitech G G432 à 48,99 € soit -46% (son surround 7.1 DTS Headphone:X 2.0, transducteurs 50mm, préréglages d'égaliseur...)
- Souris sans fil Razer Viper V3 HyperSpeed - Noir à 55,99 € soit -30% avec la carte Leclerc (capteur optique Razer Focus Pro 30K, autonomie jusqu'à 280h, 6 boutons programmables...)
- Clavier filaire Razer Ornata V3 - Noir à 62,99 € soit -30% avec la carte Leclerc (et prix officiel 99,99 €) (switchs méca-membrane, Chroma RGB, touches profil bas, repose-poignet...)
- Écran PC incurvé Titan Army C24A1H à 99 € soit -50% (23,6" FHD, dalle VA, courbure 1500R, 240Hz, 1 ms, HDR10, 96% sRGB, 87% DCI-P3, 3000:1)
- Écran PC incurvé KTC H32S17F à 179 € soit -38% (32" FHD, dalle HVA, courbure 1500R, 240Hz, 3 ms, HDR10, FreeSync / G-Sync, 125% sRGB, 98% DCI-P3, 3500:1)
- Volant Logitech G G923 + pédales à 229 € soit -15% (et prix officiel 429,99 €) (3 pédales, 18 boutons, rotation jusqu'à 900°, retour de force à deux moteurs avec TRUEFORCE)
- PC gaming VIST à 902,90 € (Ryzen 7 5700X, RAM 32 Go, SSD 1 To, RTX 5060, Windows 11 Pro, WiFi 6, BT 5.3, alimentation MSI 550W 80 Plus Bronze)
- PC portable HP 15-fb3031nf à 999 € soit -200 € (15,6" FHD 144Hz, Ryzen AI 5 340, RAM 24 Go, SSD 512 Go, RTX 5060)
- PC gaming HP Omen TG03-0101nf à 999 € soit -100 € (Ryzen 5 8500F, RAM 32 Go, SSD 512 Go, RTX 5060, Windows 11 Home)
- PC portable Lenovo 83JH009PFR à 1 399 € soit -200 € avec la carte Leclerc (17,3" FHD, Core i7-14700HX, RAM 32 Go, SSD 1 To, RTX 5070)
Retrouvez toutes les offres sur la page de l'Opération Gaming Leclerc.
Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec écran PC gaming KTC 27" 2K, graveur laser Creality Falcon A1 Pro et casque sans fil Sennheiser Momentum 4 !