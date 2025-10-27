Écran PC gaming KTC H27T6

Il intègre une dalle IPS 27 pouces affichant une résolution 2K QHD, pour des images d’une netteté et d’une précision remarquables. Avec une couverture sRGB de 131 %, 1,07 milliard de couleurs et une luminosité de 450 cd/m², il restitue des couleurs riches, nuancées et réalistes. Sa fidélité chromatique et sa clarté en font un allié de choix aussi bien pour le jeu, la création de contenu que pour un usage professionnel.

Grâce à un taux de rafraîchissement overclocké de 210 Hz et un temps de réponse gris à gris de 1 ms, le H27T6 garantit une fluidité exceptionnelle et une réactivité instantanée. Chaque mouvement s’affiche avec une précision extrême, même dans les séquences d’action les plus intenses.

Compatible FreeSync et G-Sync, le moniteur élimine les déchirures d’image et les saccades, assurant un affichage stable et homogène. La prise en charge du HDR400 renforce encore le réalisme visuel, avec des contrastes plus profonds, une luminosité accrue et des couleurs éclatantes.

Le pied réglable du H27T6 permet d’ajuster facilement l’angle de vision pour un confort optimal. Doté de la technologie Low Blue Light, il réduit efficacement la fatigue visuelle en filtrant la lumière bleue nocive, idéal pour les longues sessions de jeu ou le travail prolongé.

Graveur laser Creality Falcon A1 Pro

Doté d’un puissant module laser bleu de 20 W, le Falcon A1 Pro grave et découpe facilement plus de 300 matériaux dont le bois, l’acrylique, l’acier inoxydable, le cuir ou encore le tissu.

Le Falcon A1 Pro atteint une vitesse de découpe pouvant aller jusqu’à 600 mm par seconde, tout en maintenant une grande fluidité et une précision remarquable, même à pleine puissance.

Grâce à sa caméra et à son télémètre laser intégrés, le système de vision assisté par IA ajuste automatiquement la mise au point en moins de trois secondes, avec une précision de 0,076 mm.

La caméra intégrée offre une vue claire de la zone de travail. Vous pouvez positionner vos designs directement sur l’écran tactile, suivre visuellement chaque étape et obtenir un alignement parfait au millimètre près.

L’application Falcon Design vous permet de piloter votre découpe laser depuis votre smartphone. Suivez le processus en temps réel, détectez immédiatement tout risque d’incendie et créez des vidéos accélérées de vos projets, où que vous soyez.

L’écran tactile de 4,3 pouces offre une interface fluide : lancez vos travaux, ajustez les paramètres et prévisualisez vos créations directement sur l’appareil, sans étapes intermédiaires.

Casque sans fil Sennheiser Momentum 4

Profitez d’une qualité audio exceptionnelle avec le son signature Sennheiser, rendu possible par des transducteurs de 42 mm et la technologie adaptative aptX.

Personnalisez votre expérience d’écoute grâce à l’égaliseur intégré, aux préréglages et aux différents modes audio, pour un son parfaitement adapté à vos préférences.

Le Momentum 4 vous plonge dans votre musique grâce à la réduction de bruit adaptative, qui filtre les sons extérieurs pour une immersion totale. Le mode Transparence ajustable vous permet, lui, de rester attentif à votre environnement lorsque vous le souhaitez.

Sa conception légère et pliable, associée à un bandeau rembourré et à des oreillettes ultra-douces, offre un confort durable, même lors de longues sessions d’écoute. L’autonomie atteint jusqu’à 60 heures, avec une fonction de charge rapide.

Doté de quatre microphones numériques à formation de faisceau, le casque capte la voix avec une grande précision et réduit automatiquement le bruit du vent, garantissant des appels clairs et une interaction fluide avec votre assistant vocal.

