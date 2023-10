Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection d'ordinateurs portables en promotion. Du simple PC à celui destiné aux joueurs de jeux vidéo, tout le monde est concerné.

Commençons par le PC portable Medion Erazer Deputy P40 MD62551. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,3" FHD 144 Hz à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur Intel Core i5 12450H couplé à 16 Go de mémoire vive en DDR5 et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060. Il est livré sans système d'exploitation, avec un disque SSD de 512 Go.

Ce PC portable Medion Erazer Deputy P40 MD62551 est vendu 899,99 € au lieu de 1099,99 € soit 18% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison coutera 3 € sous 3 jours.

Et d'autres PC portables affichent des remises comme :



