Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de smartphones. De haut de gamme ou moyen de gamme, il y en aura pour tous les budgets et tous les gouts.

Commençons avec le smartphone HONOR 90 Lite. Cet appareil mobile est doté d'un écran de 6,7" LTPS 90 Hz. Il est propulsé par un processeur MediaTek Dimension 6020 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Il dispose d'une batterie de 4500 mAh vous procurant une autonomie de plus de 24 heures. Côté photo, il affiche un bloc de 3 capteurs pour un total de 100 MP et vous pourrez stocker tous vos clichés sur son espace de stockage de 256 Go.

Ce smartphone HONOR 90 Lite est vendu 249 € au lieu de 339 € soit 27% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.

D'autres smartphones affichent également des remises comme :

