Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de produits en promotion. Si vous voulez faire l'acquisition d'un PC portable axé gaming, d'une enceinte Bluetooth ou encore de passer au SSD NVMe, vous y trouverez votre compte.

Commençons avec le PC portable Acer Nitro 5 AN517-54-9875. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 17,3" FHD à un taux de rafraichissement de 144 Hz et à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur Intel Core i9 11900H couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM). Cet ordinateur est également équipé d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 et d'un disque SSD de 512 Go.

Ce PC portable Acer Nitro 5 AN517-54-9875 est vendu 999,99 € au lieu de 1299,99 € soit -300 € chez Cdiscount. La livraison est gratuite pour le lendemain.





Continuons avec le disque SSD NVMe Crucial P3. Ce média flash, affichant des vitesses en lecture et écriture de 3500 Mo/s, se place sur les cartes mères actuelles, étant équipées d'un port M.2. Il est doté d'une capacité de 1 To, ce qui vous permet de stocker fichiers, dossiers, jeux et bien d'autres encore.

Ce disque SSD NVMe Crucial P3 est vendu 46,49 € au lieu de 69,95 € soit 34% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte sous 24 heures.





Enchainons avec l'enceinte portable Marshall Emberton BT. Ce haut-parleur Bluetooth affiche une autonomie de 20 heures et est étanche à l'eau jusqu'à 1 mètre (aucun risque quant aux éclaboussures). Elle est compatible avec tous les assistants vocaux classiques et vous permet d'emporter le son avec vous, où que vous soyez.

Cette enceinte portable Marshall Emberton BT est proposée à 99,99 € au lieu de 149 € soit 32% de remise immédiate chez Boulanger. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





