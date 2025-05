Voici tout d'abord le PC portable gaming Erazer Deputy P60i.

Son écran de 15,6 pouces affiche une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 144Hz, assurant une fluidité optimale pour les jeux rapides. Il dispose de 16 Go de mémoire vive DDR4 et d’un SSD PCIe Gen 4x4 de 512 Go.

Son processeur Intel Core i5-12450H est doté de 8 cœurs avec une fréquence turbo de 4,40 GHz, et on trouve également une carte graphique RTX 4060 avec 8 Go de mémoire GDDR6, offrant de solides performances pour le gaming.

Côté connectivité, le PC intègre un port USB-C, un port HDMI 2.1, un port Ethernet RJ45, ainsi que le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2. Il est livré sans système d’exploitation.

Retrouvez le PC portable gaming Erazer Deputy P60i à 699,99 € au lieu de 1 099,99 € en ce moment sur Cdiscount.



