On commence avec l'Acer Aspire 14 AI A14-52M.

Équipé d’un écran OLED antireflets de 14 pouces au format 16:10, il offre une résolution Full HD de 1920 x 1200 pixels avec la prise en charge du VESA DisplayHDR 500 True Black, pour des noirs profonds et des couleurs éclatantes.

Sous le capot, on retrouve le processeur nouvelle génération Intel Core Ultra 7 256V, taillé pour les usages intensifs et l’IA. Doté de 8 cœurs pouvant atteindre jusqu’à 4,80 GHz, il est associé à une puce graphique Intel Arc 140V pour une gestion fluide des applications graphiques, du streaming en haute définition et même de certains usages créatifs légers.

La mémoire vive de 16 Go DDR5 cadencée à 8533 MHz assure une grande réactivité, même avec plusieurs tâches en parallèle, et un SSD M.2 PCIe 4.0 de 1 To est également intégré.

Copilot+ est intégré nativement pour tirer parti des fonctionnalités avancées de Windows 11 Famille alimentées par l’IA, permettant des interactions plus naturelles, une recherche plus rapide et des outils créatifs intelligents.

Enfin, le PC supporte également le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3.

L'Acer Aspire 14 AI A14-52M est disponible à 849,99 € en ce moment chez Rakuten (vendeur Boulanger), avec en plus 34 € crédités sur votre cagnotte.





