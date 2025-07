On commence avec l'imprimante 3D Anycubic Kobra S1.

Elle combine vitesse et précision grâce à son architecture CoreXY à double moteur, capable d’atteindre 600 mm/s avec une accélération impressionnante de 20 000 mm/s². Cette configuration assure des impressions rapides, fluides et sans vibrations. Sa chambre fermée crée des conditions idéales pour les matériaux techniques comme l’ABS, tout en rendant possible l’impression multicolore via le système ACE Pro.

Équipée d’un hotend tout en métal chauffant jusqu’à 320 °C et d’un plateau atteignant 120 °C, elle prend en charge une large gamme de filaments (PLA, TPU, ASA, ABS, PETG) et s’adapte à différentes tailles de buses, de 0,2 à 0,8 mm. Avec un volume d’impression de 250 x 250 x 250 mm, elle convient parfaitement aux créations de grande envergure.

La Kobra S1 est prête à l’emploi et intègre le système de nivellement automatique LeviQ 3.0 avec compensation de l’axe Z. L’impression devient encore plus intuitive grâce à la plateforme Makeronline, qui permet de lancer des impressions en un clic parmi des milliers de modèles conçus par plus de 3 000 créateurs.

Enfin, le contrôle à distance via l’application Anycubic, disponible sur smartphone, tablette ou PC, permet un suivi complet de vos impressions, où que vous soyez.

Vous pouvez retrouver l'Anycubic Kobra S1 à 310 € grâce au code GKB13AC9 ou ANYCUBICS1 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Pour information, le site officiel indique un prix de base de 549 € pour la Kobra S1.



On enchaîne avec les écouteurs Bluetooth Nothing Ear (open).

Les Nothing Ear (open) sont conçus pour offrir un confort optimal et une stabilité irréprochable, grâce à un système de support à trois points (avant, haut et arrière de l’oreille) et à des crochets en silicone flexible. Légers (seulement 8,1 g par écouteur), ils se font vite oublier, que ce soit pendant une séance de sport ou une écoute prolongée au quotidien.

Leur inclinaison à 50° permet de les positionner juste au-dessus de l’oreille, au point le plus naturel et confortable. À l’intérieur, un haut-parleur dynamique de 14,2 mm avec diaphragme en titane réduit la distorsion et améliore la qualité sonore, avec des basses dynamiques ajustées automatiquement grâce à un algorithme intelligent.

Les appels bénéficient également d’un traitement soigné avec la technologie Clear Voice, qui réduit les bruits environnants pour des conversations plus nettes. En jeu, un mode de faible latence s’active automatiquement lorsqu’ils sont connectés à un smartphone Nothing ou via l’application Nothing X.

Certifiés IP54, les Ear (open) résistent à la poussière et aux éclaboussures. Leur autonomie atteint jusqu’à 8 heures d’écoute continue, et jusqu’à 30 heures avec le boîtier. En cas de besoin, 10 minutes de charge suffisent pour récupérer 2 heures d’écoute. Comme le reste de l’écosystème Nothing, les écouteurs intègrent nativement ChatGPT, accessible directement depuis l’appareil ou via Nothing OS.

Retrouvez les Nothing Ear (open) en blanc à 99 € au lieu de 149 € (prix officiel), soit une remise de 34 % sur Amazon.



Enfin, on termine avec la CMF Watch Pro 2.

Elle arbore un écran AMOLED de 1,32 pouce, offrant des images riches en détails, aux couleurs vives et à la netteté remarquable, grâce à une résolution optimisée et une densité de pixels élevée. Quelle que soit la luminosité ambiante, l’écran s’ajuste automatiquement pour garantir une lisibilité parfaite en toutes circonstances.

Elle propose 120 modes d’entraînement, un GPS multisystème précis, et une compatibilité fluide avec Apple Health, Google Health Connect et Strava. Son algorithme intelligent détecte automatiquement les activités physiques, éliminant le besoin de les lancer manuellement.

Sur le plan du bien-être, elle surveille en continu la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène sanguin, la qualité du sommeil et le niveau de stress, fournissant des analyses utiles pour mieux comprendre votre condition physique.

La navigation est rendue intuitive grâce à une couronne rotative réactive, tandis que les gestes du poignet permettent d’interagir facilement : répondre à un appel, contrôler la musique ou consulter la météo se fait en un mouvement.

Pour les appels Bluetooth, la montre intègre un microphone et un haut-parleur performants, accompagnés d’un système de réduction de bruit optimisé par l’IA, assurant des échanges vocaux clairs et naturels.

Côté autonomie, elle tient jusqu’à 11 jours en utilisation classique et 9 jours en usage intensif.

La CMF Watch Pro 2 est disponible en gris à 47,59 € sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne (prix officiel 69 €).



