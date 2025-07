Voici tout d'abord les CMF Buds Pro 2.

Les CMF by Nothing Buds Pro 2 inaugurent le tout premier cadran intelligent personnalisable du secteur. Ce bouton rotatif intuitif vous permet, d’un simple geste, de régler le volume, contrôler la lecture ou gérer la réduction de bruit active. Une simple pression suffit pour activer l’assistant vocal, passer en mode faible latence ou couper le micro. L’expérience est entièrement adaptable via l’application Nothing X, où vous pouvez personnaliser les actions selon vos préférences.

Grâce à la prise en charge du codec LDAC, le son est restitué avec une clarté et une richesse impressionnantes, tandis que l’audio spatial 360° basé sur la technologie HRTF (Head-Related Transfer Function) simule une scène sonore naturelle et immersive. Le son est également optimisé par Dirac pour une qualité audio supérieure. Les Buds Pro 2 intègrent une réduction active du bruit hybride avancée pouvant atteindre 50 dB. Cette technologie s’ajuste dynamiquement en fonction des fuites acoustiques détectées, assurant une isolation sonore optimale et une immersion totale. Chaque oreillette est dotée de six microphones haute définition couplés à la technologie Clear Voice Technology 2.0, qui analyse plus de 28 millions de profils de bruit pour distinguer avec précision votre voix des sons environnants. Leur design aérodynamique réduit efficacement les interférences liées au vent grâce à une structure de flux d’air repensée. Chaque écouteur embarque une batterie de 60 mAh, permettant jusqu’à 10 heures d’écoute en continu et jusqu’à 43 heures avec l’étui de charge, le tout avec un système de recharge rapide. Enfin, une fonctionnalité exclusive permet d’accéder directement à ChatGPT depuis les écouteurs lorsqu’ils sont connectés à un smartphone CMF ou Nothing, pour une assistance instantanée.

Et voici quelques autres écouteurs sans fil à prix réduit en ce moment :

