En cette fin de journée, nous allons vous proposer une sélection d'articles en promotion. Vous n'aurez pas à dépenser la totalité des prix annoncés comme ils affichent tous une bonne remise.

Commençons avec le smartphone Google Pixel 6a. Ce mobile est doté d'un écran de 6,1" OLED à une définition de 2400 x 1080 px. Côté photo, il est équipé d'un capteur principal de 12 MP et un ultra grand-angle de 12 MP. Une caméra de 8 MP est présente à l'avant pour faire des selfies. L'appareil dispose d’une batterie de 4410 mAh qui vous octroie une journée d’autonomie. Avec ses 6 Go de RAM et ses 128 Go de stockage, vous pourrez stocker toutes vos données.

Ce smartphone Google Pixel 6a est proposé à 317,93 € au lieu de 499,99 € soit 36% de réduction chez Rue du commerce. La livraison est offerte sous 7 jours.

