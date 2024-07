On commence avec le vélo électrique ONESPORT OT18.

Il est équipé d'un moteur sans balais de 250 W, pour une conduite silencieuse et efficace avec une accélération puissante.

Doté d'une transmission Shimano à 7 vitesses, l'OT18 offre des changements de vitesse fluides et fiables, adaptés à une conduite polyvalente.

Les freins à disque avant et arrière garantissent un freinage fluide et fiable, et les larges pneus de 26 x 2,35 pouces offrent une conduite plus confortable et plus stable.

La fourche avant amortissante réduit efficacement les vibrations et les chocs, améliorant la stabilité et le contrôle sur divers terrains.

La batterie 36 V / 14,4 Ah assure une autonomie maximale de 40 km en mode électrique pur et jusqu'à 100 km en mode assistance.

L'OT18 dispose également d'un écran LCD multifonction à 3 vitesses avec Bluetooth.

Le vélo électrique ONESPORT OT18 est au prix de 629 € avec le code NNNFROOT18 sur Geekbuying et expédié gratuitement depuis l'UE. Le site officiel indique un prix d'environ 1 013 €.







Et voici quelques autres bonnes affaires à découvrir :



