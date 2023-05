Nouvelle semaine, nouvelles promotions. Nous allons aujourd’hui vous présenter trois articles à prix réduit qui pourraient vous intéresser.

Commençons par le PC portable Lenovo V V15. Cet ordinateur portable est doté d’un écran de 15,6 FHD à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur AMD Athlon Gold couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Windows 11 est préinstallé sur le disque SSD de 256 Go.

Ce PC portable Lenovo V V15 est vendu 362,97 € au lieu de 764 € soit 53% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison est offerte, sous une dizaine de jours.





Continuons avec l’assistant vocal Google Nest mini. Cet appareil se connecte en Wi-Fi et en Bluetooth à votre installation réseau et permet de contrôler l’essentiel des tâches du quotidien par la voix. Il intègre un micro pour capter le son et un haut-parleur pour vous répondre. Une encoche à l’arrière permet de le fixer au mur.

Cet assistant vocal Google Nest mini est vendu 29,99 € au lieu de 39,99 € soit 25% de réduction chez Boulanger. Comptez 3 jours pour la livraison, pour pas un centime de plus.





Enchainons avec la barre de son Samsung HW-Q800B. Ce combo de haut-parleurs en 5.1.2 possède un caisson de basse 8". Dotée de la technologie Dolby Atmos sans fil, cette barre vous procurera un son clair et propre, même si vous montez le son. Son design et sa finition en métal lui permettent de se placer facilement dans votre salon sans dénaturer votre déco.

Cette barre de son Samsung HW-Q800B est proposée à 499,99 € au lieu de 699,99 € soit 28% de ristourne chez Darty. Le retrait en magasin est offert.





Et n'oubliez pas de consulter notre offre sur le forfait Cdiscount Mobile à moins de 6 € par mois pour 20 Go de données mobiles ainsi que les promotions à gogo jusqu'à -30% dans plein de rayons (mobilité électrique, imprimante, etc.).