On commence avec le Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9.

Il est équipé d'un écran OLED WUXGA 1920 x 1200 pixels 60Hz, offrant un spectre de couleurs complet et des couleurs calibrées avec précision, pour des rendus hyper-réalistes qui sublimeront vos projets.

Son processeur Intel Core Ultra 7-155H garantit des performances ultra-rapides pour toutes vos tâches, tout en offrant une autonomie impressionnante. Avec 32 Go de mémoire et 1 To de stockage, il prend également en charge le WiFi 6E, assurant une connectivité rapide et fiable.

Profitez de vos appels vidéo avec une qualité optimale grâce à une caméra Full HD et des micros dotés d’un filtre anti-bruit, tout en préservant votre confidentialité avec un obturateur dédié.

Retrouvez le PC portable Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 à 999,99 € au lieu de 1 399,99 €, soit une remise de 29 % sur Amazon.



Et voici quelques autres ordinateurs portables Lenovo à prix réduit en ce moment :

