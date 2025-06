On démarre avec le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5 13ARP10.

Équipé d’un écran IPS antireflets de 13,3 pouces en résolution WUXGA (1920 x 1200 px) avec une luminosité de 400 nits et couvrant 100 % de l’espace colorimétrique sRGB, il garantit un affichage net, lumineux et fidèle.

Le PC embarque un processeur Ryzen 7 7735HS à 8 cœurs (jusqu’à 4,75 GHz), une carte graphique intégrée Radeon 680M, 16 Go de mémoire LPDDR5x à 6400 MHz (soudée) et un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512 Go.

La connectivité est assurée par le WiFi 6 et le Bluetooth 5.3, tandis que les nombreux ports (2 USB-A, 2 USB-C, HDMI 2.1, prise combo jack, lecteur microSD) assurent une compatibilité optimale avec vos périphériques.

L'appareil est livré sans système d’exploitation et ses deux haut-parleurs stéréo optimisés Dolby Audio offrent un son clair et immersif.

Retrouvez le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5 13ARP10 à 629,99 € au lieu de 899,99 € en ce moment sur Cdiscount.



On continue avec l'aspirateur robot eufy Omni E25.

Le système HydroJet du E25, avec ses deux réservoirs d’eau et sa double raclette, permet de nettoyer en continu le patin pour garantir une propreté optimale pendant tout le cycle.

Son aspiration puissante de 20 000 Pa assure un nettoyage en profondeur, éliminant efficacement poussière, poils et saletés incrustées sur tapis et sols. Les brosses DuoSpiral sont conçues pour éviter l’enchevêtrement des cheveux, et grâce au bras extensible CornerRover, le robot peut atteindre les moindres recoins pour un nettoyage complet, du centre aux bords.

Enfin, sa station multifonction gère automatiquement la vidange, le nettoyage, le séchage, le remplissage, la récupération des eaux usées et le dosage du détergent, pour une autonomie totale.

L'aspirateur robot eufy Omni E25 est en promotion à 749 € avec le coupon à cocher sur Amazon. Pour information, son prix officiel s'élève à 899 €.



Enfin, on termine avec la station électrique portable SolarPlay Q2501.

Avec sa capacité de 2160 Wh et une puissance maximale de 2400 W, elle est capable d’alimenter sans difficulté la majorité des appareils jusqu’à 2000 W. Elle bénéficie de la technologie SolarPlay, permettant une recharge complète en environ 1,5 heure lorsqu’on combine deux sources d’alimentation, ou en 1,8 heure via une seule entrée de 1100 W.

Sa batterie LiFePO4 (lithium-fer-phosphate) assure une durabilité remarquable, avec plus de 3 500 cycles de charge et une espérance de vie allant jusqu’à 15 ans. Un système de gestion intelligent, associé à une unité de contrôle, régule la tension et la température pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

La puissance d’entrée peut être réglée sur cinq niveaux (de 300 W à 1100 W), afin de s’adapter aux différents usages tout en préservant la longévité de la station. En cas de coupure de courant, sa fonction UPS assure une transition instantanée vers l’alimentation sur batterie en seulement 0,08 seconde, assurant ainsi une continuité de fonctionnement pour vos équipements essentiels.

Vous pouvez obtenir la station électrique SolarPlay Q2501 à 477,39 € grâce au code FRSS30 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.

À noter que le site officiel de la marque indique un prix de base de 699 € pour la Q2501.



