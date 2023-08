En ce début de journée, nous allons vous proposer une sélection d'articles à prix réduit, le tout dans différents univers et rayons. Tout le monde y trouvera son compte et, qui plus est, des économies sont à la clé.

Commençons avec l'aspirateur robot iRobot Roomba i5. Cet aspirateur autonome est entièrement contrôlable par votre smartphone et nettoie votre maison sans que vous vous en rendiez compte. Sa brosse latérale ramènera la poussière vers ses deux brosses traditionnelles multisurfaces et le tout sera aspiré. La fiabilité de la gamme Roomba n'est plus à prouver.

Cet aspirateur robot iRobot Roomba i5 est proposé à 279,99 € au lieu de 449,99 € soit 37% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont offerts.





Continuons avec la barre de son Samsung HW-S800B. Ce kit de haut-parleurs se place en dessous de votre téléviseur et diffuse le son émis pas celle-ci. Elle est dotée d'un caisson de basse sans fil de 6,5" et gère la technologie Dolby Atmos ainsi que Q-symphony 2.0. Cette barre peut également se connecter sans fil à votre mobile ou PC portable.

Cette barre de son Samsung HW-S800B est commercialisée 349,99 € au lieu de 449,99 € soit 22% de remise chez Darty. Le retrait en magasin et la livraison sont gratuits.





Enchainons avec le PC portable LG Gram 17Z90R-AD78F. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 17" IPS à une définition de 2560 x 1600 px. Il est propulsé par un processeur Intel Core i7 1360P couplé à 32 Go de mémoire vive (RAM). Windows 11 est installé d'origine sur son disque SSD de 1 To. Il ne pèse que 1350 grammes.

Ce PC portable LG Gram 17Z90R-AD78F est vendu 1499,99 € au lieu de 1999,99 € soit 25% de ristourne chez Fnac. La livraison est gratuite, tout comme le retrait en magasin.





