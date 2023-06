Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de trois produits qui pourraient vous plaire. En effet, si vous avez besoin de changer votre PC portable gamer qui est vieillissant, c'est sûrement la bonne occasion.

Commençons avec le PC portable MSI Katana 15. Cet ordinateur portable, axé gaming, est doté d'un écran de 15,6" IPS à une définition de 1920 x 1080 px et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Il est propulsé par un processeur Intel Core i7 12650H couplé à 16 Go de mémoire vive en DDR5. Une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 épaule la configuration. Son disque SSD NVMe M.2 de 1 To ne contient pas d'OS de base.

Ce PC portable MSI Katana 15 est vendu 1499,99 € au lieu de 1999,99 € soit 25% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 2,99 € pour la livraison, sous 72 heures.





Continuons avec la station météo Bresser. Cet appareil est fourni avec un capteur 5 en 1 afin de mesurer la pluviométrie, la vitesse et la direction du vent, la température, l'hygrométrie et la pression atmosphérique. Le tout est retransmis par radio à une base de 14 cm de diagonale (5,5") qui possède un éclairage LED, en monochromatique. Le dispositif prévoit de vous donner des prévisions météorologiques sur 12 heures.

Cette station météo Bresser est proposée à 74 € au lieu de 129 € soit 43% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.





Enchainons avec la barre de son Samsung HW-B450. Ce kit sonore à placer sous votre TV est doté de 5 haut-parleurs totalisant une puissance de 300 W. Le caisson de basse sans fil est inclus. Cette barre possède les connectivités classiques telles que Bluetooth et HDMI. Garantie 8 ans.

Cette barre de son Samsung HW-B450 est proposée à 156 € au lieu de 225 € soit 30% de ristourne chez Cdiscount. La livraison est gratuite sous 24 heures.





