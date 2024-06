On commence avec le Ninkear N16 PRO.

Idéal pour le gaming et le multitâche, il est doté d'un écran IPS de 16 pouces 2,5K 165Hz et embarque un processeur Intel Core i7 de 13ème génération avec une fréquence allant jusqu'à 4,90 GHz ainsi qu'une carte graphique Intel UHD.

Le système de refroidissement à double ventilateur et tube en cuivre dissipe la chaleur rapidement, assurant une performance stable et durable.

On trouve également 32 Go de RAM DDR4 double canal et un SSD PCIe de 1 To extensible jusqu'à 4 To.

La batterie de 5 500 mAh permet une autonomie jusqu'à 8 heures et le PC prend en charge le WiFi 6.

Le PC portable Ninkear N16 PRO est en solde à 679,99 € au lieu de 799 €, soit une remise de 14 % sur Cdiscount avec la livraison offerte. Son prix officiel s'élève à 859,99 €.







Voici quelques autres modèles d'ordinateurs portables à prix réduit en ce moment :

