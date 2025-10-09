Jusqu'au 4 novembre, Acer propose ses Offres Monstrueuses avec des remises pouvant aller jusqu'à 500 € sur une sélection d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau, d'écrans, de produits gaming et d'accessoires.
Et ce n’est pas tout : d’autres remises et bonus arriveront aux dates suivantes :
- Réduction mystère supplémentaire allant jusqu'à 10% avec le code MYSTERY
➡️ du 10/10 12h au 14/10 09h
- Extension de garantie gratuite sur une sélection de produits
➡️ du 17/10 12h au 21/10 09h
- Remise supplémentaire de 5 % sur les promotions avec le code MAD5
➡️ du 22/10 09h au 23/10 12h
- Achetez plus et économisez plus ➡️ du 24/10 12h au 28/10 09h avec :
➡️ -3% (de 500 € à 999,99 €) avec le code BONUS
➡️ -4% (de 1 000 € à 1 499,99 €) avec le code BONUS
➡️ -5% (à partir de 1 500 €) avec le code BONUS
- Remise supplémentaire de 5 % sur les promotions avec le code WEEKEND5
➡️ du 31/10 12h au 04/11 09h.
Parmi les produits en promotion en ce moment, on peut trouver :
PC portables Acer
- Acer Aspire 15 | A15-51M à 899 € avec les -100 € au panier (15,6" FHD, Core i7-13620H 10 cœurs, RAM 32 Go LPDDR5, SSD 1 To, Intel UHD Graphics avec mémoire partagée, Win 11 Home)
- Acer Aspire 14 AI OLED | A14-52M | Copilot+ PC à 1 099 € avec les -100 € au panier + 100 € remboursés jusqu'au 15/10 (14" OLED 1,9K, Core Ultra 7 258V 8 cœurs, RAM 32 Go LPDDR5X, SSD 1 To, Intel Arc Graphics 140V avec mémoire partagée, Win 11 Home)
- Acer Swift Go 16 OLED | SFG16-72 à 1 449 € avec les -450 € au panier (16" OLED 3,2K 120Hz, Core Ultra 9 185H 16 cœurs, RAM 32 Go LPDDR5X, SSD 2 To, Intel Arc Graphics avec mémoire partagée, Win 11 Home)
PC de bureau Acer
- Acer Aspire XC | XC-1785 à 899 € avec les -100 € au panier (Core i7-14700 20 cœurs, 16 Go DDR5 SDRAM, SSD 1 To, Intel UHD Graphics avec mémoire partagée, Win 11 Home)
- Acer Aspire C 27 Tout-en-un | C27-195ES à 1 199 € avec les -300 € au panier (écran 27" FHD, Core Ultra 7 155U 12 cœurs, 32 Go DDR5 SDRAM, SSD 2 To, Intel Graphics avec mémoire partagée, Win 11 Home)
- Acer Nitro PC gamer | N50-660 à 1 499 € avec les -200 € au panier (Core Ultra 7 265F 20 cœurs, 32 Go DDR5 SDRAM, SSD 2 To, RTX 5060 avec 8 Go mémoire dédiée, Win 11 Home)
Écran PC / projecteur Acer
- Acer KG1 Écran gamer | KG241YP3 à 114,90 € avec les -10 € au panier (23,8" Full HD, dalle VA, 180Hz, 0,5 ms, FreeSync Premium, HDR 10, 250 cd/m², 3000:1 natif)
- Predator Projecteur | GD711 à 899 € avec les -400 € au panier (4K UHD, jusqu'à 4000 LED Lumens, HDR10, contraste 2 000,000:1, Dynamic Black, jusqu'à 240Hz 1080p sur PC / jusqu'à 120Hz 1080p sur consoles, correction trapézoïdale verticale et 2D automatique, 125% REC. 709, écran jusqu'à 300"...)
Retrouvez l'ensemble des produits en réduction sur la page des Offres Monstrueuses Acer.
Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec le volant de course Thrustmaster T300RS GT Edition, le smartphone POCO M7 256 Go et l'aspirateur laveur sans fil Dreame H12 Pro Ultra !