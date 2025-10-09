Jusqu'au 4 novembre, Acer propose ses Offres Monstrueuses avec des remises pouvant aller jusqu'à 500 € sur une sélection d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau, d'écrans, de produits gaming et d'accessoires.

Acer OFFRES MONSTRUEUSES

Et ce n’est pas tout : d’autres remises et bonus arriveront aux dates suivantes :

  • Réduction mystère supplémentaire allant jusqu'à 10% avec le code MYSTERY 
    ➡️ du 10/10 12h au 14/10 09h

  • Extension de garantie gratuite sur une sélection de produits
    ➡️ du 17/10 12h au 21/10 09h

  • Remise supplémentaire de 5 % sur les promotions avec le code MAD5
     ➡️ du 22/10 09h au 23/10 12h

  • Achetez plus et économisez plus ➡️ du 24/10 12h au 28/10 09h avec :

➡️ -3% (de 500 € à 999,99 €) avec le code BONUS
➡️ -4% (de 1 000 € à 1 499,99 €) avec le code BONUS
➡️ -5% (à partir de 1 500 €) avec le code BONUS

  • Remise supplémentaire de 5 % sur les promotions avec le code WEEKEND5
    ➡️ du 31/10 12h au 04/11 09h.

Acer Aspire AG15-42P-R9T6

Parmi les produits en promotion en ce moment, on peut trouver :

PC portables Acer

Acer Swift Go 16 OLED AI.

PC de bureau Acer

Acer Nitro N50-660

Écran PC / projecteur Acer

  • Acer KG1 Écran gamer | KG241YP3 à 114,90 € avec les -10 € au panier (23,8" Full HD, dalle VA, 180Hz, 0,5 ms, FreeSync Premium, HDR 10, 250 cd/m², 3000:1 natif)

  • Predator Projecteur | GD711 à 899 € avec les -400 € au panier (4K UHD, jusqu'à 4000 LED Lumens, HDR10, contraste 2 000,000:1, Dynamic Black, jusqu'à 240Hz 1080p sur PC / jusqu'à 120Hz 1080p sur consoles, correction trapézoïdale verticale et 2D automatique, 125% REC. 709, écran jusqu'à 300"...)

Acer Predator GD711.

Retrouvez l'ensemble des produits en réduction sur la page des Offres Monstrueuses Acer.

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec le volant de course Thrustmaster T300RS GT Edition, le smartphone POCO M7 256 Go et l'aspirateur laveur sans fil Dreame H12 Pro Ultra !