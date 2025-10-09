Volant Thrustmaster T300RS GT Edition

Doté d’un moteur sans balais de près de 25 W, le T300RS GT combine puissance et précision pour des mouvements fluides et réactifs, quelle que soit la piste. Son système à double courroie limite les bruits parasites et garantit une conduite souple et réaliste.

La technologie magnétique H.E.A.R.T., exclusive à Thrustmaster, assure une précision durable grâce à des capteurs magnétiques sans contact remplaçant les potentiomètres classiques. Sans frottement ni usure mécanique, elle garantit une constance remarquable dans le temps, même après des centaines d’heures de jeu. Le résultat : une direction fluide, réactive et d’une fiabilité exemplaire.

Il bénéficie également d’un système de changement de volant simple et rapide, permettant de varier les sensations selon les modèles.

Sous licence officielle PlayStation et Gran Turismo, le T300RS GT est compatible PS4, PS5 et PC.

Retrouvez le volant Thrustmaster T300RS GT Edition à 299,99 € au lieu de 399,99 € (prix officiel) sur Rakuten en ce moment (vendeur Boulanger).

POCO M7 (256 Go)

Le POCO M7 se distingue par sa batterie longue autonomie de 7 000 mAh, la plus grande jamais intégrée à un smartphone POCO. Grâce à la puce BatteryExtender, elle conserve d’excellentes performances même à -20°C, et maintient plus de 80 % de sa capacité d’origine après 1 600 cycles de charge.

Le POCO M7 bénéficie d’une charge rapide de 33 W pour un gain d’efficacité, ainsi que d’une fonction de recharge inversée 18 W, capable d’alimenter d’autres appareils. Il intègre le moteur de charge intelligent 2.0, permettant un redémarrage en seulement quatre secondes de charge et assurant une protection intelligente de la batterie.

Son grand écran FHD+ de 6,9 pouces, à taux de rafraîchissement adaptatif de 144Hz, garantit une fluidité remarquable. Certifié TÜV Rheinland pour la faible lumière bleue et l’absence de scintillement, il offre un confort visuel optimal même lors d’une utilisation prolongée. La technologie Wet Touch 2.0 permet une utilisation précise même avec les doigts mouillés.

Le processeur Snapdragon 685 gravé en 6 nm assure puissance et efficacité énergétique. L’appareil peut atteindre jusqu’à 16 Go de RAM avec extension de mémoire, et un stockage extensible jusqu’à 2 To.

Le système HyperOS, enrichi de l’intelligence artificielle de Google, permet une connectivité fluide entre plusieurs appareils de l’écosystème Xiaomi, ainsi qu’un accès direct à l’assistant IA Gemini pour générer du contenu, dialoguer ou effectuer des recherches visuelles avec Google Lens.

Côté photo, le POCO M7 dispose d’un double capteur IA de 50 MP offrant des clichés nets et colorés, ainsi qu’un mode nuit automatique et un mode beauté pour des selfies naturels.

Le smartphone bénéficie d’une certification IP64, lui assurant une protection efficace contre les éclaboussures et la poussière.

Vous pouvez obtenir le POCO M7 256 Go en noir, argent ou bleu à 149 € au lieu de 193 € sur le site officiel Xiaomi, ou à 129 € si vous êtes un nouveau client grâce au coupon de -20 €.

Aspirateur balai laveur Dreame H12 Pro Ultra

Il offre une puissance d’aspiration de 16 kPa, capable de nettoyer en profondeur tous types de surfaces : carrelage, parquet, béton ciré, tapis ou moquette. Sa brosse rotative atteint 520 tours par minute, garantissant un nettoyage précis jusque dans les recoins et le long des plinthes.

Son système de double réservoir, avec 900 ml pour l’eau propre et 700 ml pour l’eau sale, assure une séparation hygiénique et un nettoyage optimal. Grâce à son capteur de saleté, l’appareil adapte automatiquement la vitesse du rouleau et le débit d’eau, tandis que trois niveaux de puissance (dont un mode Turbo) permettent de venir à bout des taches les plus tenaces.

L’écran LED fournit en temps réel des informations pratiques comme l’état du filtre ou le niveau de batterie. Autotracté et stable en position parking, le H12 Pro Ultra est facile à manœuvrer et à ranger.

Après chaque utilisation, il se nettoie automatiquement sur sa station d’accueil : rouleaux et tête sont lavés puis séchés à 60°C. L'appareil dispose également d’un système de filtration séparant efficacement les poils des liquides dans le réservoir d’eau sale.

Enfin, il offre jusqu’à 45 minutes d’autonomie pour seulement 4 heures de recharge.

L'aspirateur Dreame H12 Pro Ultra est en promotion à 189 € avec le code CLUBR10 sur Rakuten (vendeur Boulanger, prix officiel 449 €).



À découvrir également sur GNT :