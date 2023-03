Aujourd'hui, Geekbuying nous propose des articles à prix réduit à l'occasion des ventes flash que le vendeur organise. Il y a une multitude de produits à petit prix, dans divers rayons.

Commençons par la trottinette électrique KugooKirin G3 Adventurers. Cet engin de mobilité possède des roues de 10,5" ainsi qu'un moteur de 1200 W en 52 V avec une capacité de 18 Ah. Sa vitesse maximale est de 50 km/h et cette trottinette peut grimper des cotes allant jusqu'à 30°. Son autonomie est affichée à 70 km et la charge max admissible est de 100 kg.

Cette trottinette électrique KugooKirin G3 Adventurers est vendue 846,59 € au lieu de 1156,94 € avec le code promotionnel NNNKUGOOG3FRBE. La livraison est prévue sous 3 à 10 jours, gratuitement, depuis des entrepôts polonais.





Continuons avec le vélo électrique Shengmilo MX03. Ce vélo est doté de roues 26" et d'un moteur de 1000 W en 48 V. Son autonomie est affichée à 90 km en assistance et 40 km en 100% électrique, grâce à sa batterie de 17 Ah. Il peut atteindre une vitesse d'environ 50 km/h.

Ce vélo électrique Shengmilo MX03 est vendu 1196,59 € au lieu de 1696,20 € avec le code NNNFRBEMAX03. La livraison est prévue sous 3 à 10 jours, gratuitement, depuis l'Europe.





Et terminons avec la station d'énergie portable BLUETTI EB70. Cette batterie géante au lithium a une capacité de 716 Wh et une sortie maximale de 700 W. Elle est très utile pour les fans de camping qui veulent rester connectés malgré tout. Cette powerbank taille XXL vous octroie la possibilité de charger 50 fois votre smartphone, 9 fois votre PC portable et bien d'autres.

Cette station d'énergie portable BLUETTI EB70 est vendue 439,64 € au lieu de 870,55 € avec le code NNNFRSOLDEB70.





Vous trouverez également des codes promo utilisables pour vos achats :

GKB23MS1 à partir de 561 €, remise de 46,80 €

à partir de 561 €, remise de 46,80 € GKB23MS2 à partir de 280 €, remise de 18,70 €

à partir de 280 €, remise de 18,70 € GKB23MS3 à partir de 93,60 €, remise de 9,36 €

à partir de 93,60 €, remise de 9,36 € GKB23MS4 à partir de 28 €, remise de 2,80 €

à partir de 28 €, remise de 2,80 € Passé 600 € de commande, 23,40 € de remise en payant via Paypal ou carte bancaire

Passé 468 € de commande, 14 € de remise en payant via Paypal ou carte bancaire

Passé 187 € de commande, 9,36 € de remise en payant via Paypal ou carte bancaire.

Et toutes les promotions sont accessibles sur cette page dédiée de Geekbuying.





