On démarre ce top 3 avec le Samsung Galaxy Book4 Edge.

Doté du processeur Snapdragon X Elite et d’un NPU dédié, il offre des performances fluides et réactives pour créer, travailler et se divertir.

Son grand écran tactile Dynamic AMOLED 2X de 14 pouces combine luminosité éclatante, confort visuel et réduction des reflets, pour un usage agréable dans toutes les conditions. La faible émission de lumière bleue vous permet de profiter plus longtemps de vos contenus ou de vos tâches sans fatiguer vos yeux.

Conçu pour s’adapter à tous vos besoins, le Galaxy Book4 Edge dispose de ports intégrés qui facilitent la connexion à vos périphériques. Avec deux ports USB 4.0 ultra-rapides, un port HDMI 2.1 compatible 4K à 60 Hz et une prise Jack 3.5 mm, vous transférez vos données, connectez un écran externe ou branchez votre casque en toute simplicité.

Enfin, grâce à Galaxy AI intégrée et à la touche Copilot dédiée, vous accédez rapidement aux fonctionnalités IA les plus récentes, même sans connexion internet.

Retrouvez le PC portable Samsung Galaxy Book4 Edge à 899,99 € au lieu de 1 099,99 €, soit une remise de 18 % sur Amazon.



On continue avec le pack Motorola g13 128 Go avec Buds 120.

Le smartphone est équipé d'un écran HD+ de 6,5 pouces, avec un taux de rafraîchissement fluide de 90 Hz, ainsi que d'un lecteur d’empreinte latéral parfaitement intégré.

Profitez d’un son immersif et équilibré grâce à la technologie Dolby Atmos, diffusé par de puissants haut-parleurs stéréo.

Le capteur de profondeur ajustable permet de créer automatiquement un flou d’arrière-plan pour des portraits à l’aspect professionnel.

Grâce à ses fonctionnalités photo avancées, le Motorola g13 vous permet de prendre des clichés impressionnants, même en faible luminosité. L’appareil photo principal de 50 MP assure une mise au point rapide pour capturer des portraits nets et des gros plans saisissants à tout moment.

Vous pouvez obtenir le pack Motorola g13 128 Go Noir + Buds 120 à 79,99 € au lieu de 249 € chez Leclerc en ce moment pour les soldes.



Enfin, on termine avec le pack TV QLED TCL NXTVision A300PRO 4K 55" avec barre de son Bang & Olufsen.

Grâce à la technologie QLED Quantum Dot Pro associée à la plateforme NXTVision PRO, le téléviseur délivre des images d’une richesse saisissante. La luminosité HDR atteint jusqu’à 450 nits, avec une prise en charge étendue des formats Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 et HLG. L’upscaling IA Deep Learning SR rehausse la qualité de tous vos contenus, même les vidéos en basse résolution, pour un rendu UHD impressionnant.

La TV embarque également une barre de son 3.1.2 canaux développée par Bang & Olufsen, accompagnée d’un caisson de basses dédié. Grâce aux technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X, le son prend une dimension tridimensionnelle pour une immersion totale.

Équipée de Google TV (Android 12), la TV propose une interface fluide et moderne avec l’accès direct à Google Assistant via micro intégré, ainsi qu’aux plateformes de streaming.

Sa connectique complète (HDMI 2.1, eARC, USB 3.0, Bluetooth, Wi-Fi, Chromecast) lui assure une compatibilité parfaite avec tous vos appareils, y compris les consoles de dernière génération grâce au support du 4K 144 Hz/240 Hz, du ALLM et du VRR.

Vous pouvez retrouver le pack TV QLED TCL NXTVision A300PRO 4K 55" + barre de son Bang & Olufsen à 881 € grâce au code W2JF2625 sur Ubaldi.



À découvrir également sur GNT :