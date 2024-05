Zoom sur les mini PC GEEKOM aujourd'hui, avec pour commencer le IT13 avec Core i7.

Son châssis hautement résistant combinant métal et plastique prévient toute déformation et améliore la résistance aux interférences électromagnétiques et aux décharges électrostatiques.

Il embarque un Intel Core i7-13620H avec 10 cœurs et une fréquence maximale de 4,9 GHz ainsi qu'un GPU Intel Iris Xe.

il dispose de 2 ports USB 4.0 et 2 ports HDMI 2.0, permettant une connexion simultanée à quatre écrans (2 en 8K 60 Hz et 2 en 4K 60 Hz).





Avec 32 Go de mémoire RAM DDR4 et un SSD de 1 To, il prend en charge le WiFi 6E et le Bluetooth 5.2, et intègre un port LAN Ethernet 2,5 G.

Le IT13 est doté de la technologie de refroidissement exclusive GEEKCOOL qui assure un refroidissement silencieux et optimal.

Le mini PC GEEKOM IT13 avec Core i7 est au prix de 559 € avec le code GNT20off sur le site officiel. Livraison gratuite de l'UE.

Passons au GEEKOM IT12 avec Core i7.

Il est doté d'un processeur Intel i7-12650H avec 10 cœurs et 16 threads, atteignant une fréquence maximale de 4,70 GHz, ainsi que d'une carte graphique Intel Iris Xe.

Grâce à ses ports USB 4.2 (8K) et HDMI 2.0 (4K), il permet l'affichage simultané sur 4 écrans.

Le GEEKOM IT12 prend en charge le WiFi 6E et le Bluetooth 5.2, et est également équipé d'un port LAN de 2,5 G.

On trouve également 32 Go de RAM et un SSD de 1 To.

Le mini PC GEEKOM IT12 avec Core i7 est en promotion à 503 € avec le code GNT20off sur le site officiel, et la livraison de l'UE est offerte.

