Un ordinateur portable est un investissement non négligeable, et qui a vocation a durer quelques années, il est donc important d'une part de ne pas se tromper dans son choix, et d'autre part de trouver LA bonne affaire en termes de rapport qualité vs prix.

Pour vous aider dans votre choix, nous vous avons préparé une sélection des meilleurs bons plans qu'il s'agisse d'un PC portable orienté gaming ou bien bureautique.

Découvrez ci-dessous notre sélection des produits que nous vous conseillons.

PC portable

Et n'oubliez pas de consulter nos précédents bons plans à savoir notre TOP 5 des meilleures soldes du jour ou encore les promotions Amazon avec -39% sur le clavier Razer Cynosa V2, -28% sur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro,...