Commençons ce TOP 5 avec notre meilleur deal du jour, le casque audio Bluetooth Yamay YMH7. Avec sa batterie de 400 mAh, vous pourrez profiter de son autonomie jusqu'à 20 heures en écoute et 400 heures en veille. Rechargeable en 2 heures et utilisable en mode filaire (quand la batterie est à plat), ce casque se rendra utile à toute heure du jour ou de la nuit. Existe en deux coloris, noir et rose.

Vous trouverez chez Cdiscount le casque Yamay au prix cassé de 19,99 € au lieu de 109,99 € soit 81% de réduction.



Pour continuer, nous vous proposons le PC portable HP Omen 17-CK1100NF. Doté d'un processeur Intel Core i9 12900H (14 cœurs à 2,5 GHz / Turbo boost jusqu'à 5 GHz) et de 32 Go de RAM DDR5, il aura la puissance nécessaire pour tout type d'utilisation. Sa carte graphique Nvidia Geforce RTX 3080 Ti de 16 Go en GDDR6 vous permettra de lancer tous les jeux actuels, et les prochains. Pour ce qui est du stockage, ce HP Omen est équipé d'un disque SSD de 1 To. Niveau connectiques, il possède 3 ports USB 3.2, un port Thunderbolt 4, un port HDMI et un lecteur de carte SD multiformat.

Le PC portable HP Omen 17-CK1100NF est proposé au prix de 2499,99 € soit 44% de ristourne chez Darty.



Notre 3ème produit du jour est orienté vers le Samsung Galaxy S20 FE 5G. Le mobile est pourvu d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. De plus, le téléphone portable intègre le processeur Exynos 990 avec 6 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage. Il possède une batterie de 4500 mAh et est compatible Bluetooth et WiFi.

Le smartphone Samsung Galaxy S20 FE est vendu au prix de 449 € soit 33% de remise chez Rue du Commerce.



Poursuivons avec le drone Sparrow 360 de chez PNJ. Avec sa caméra intégrée, vous pourrez capturer votre vol en full HD pendant environ 10 minutes. Vous garderez le signal dans une portée de 50 mètres, ce qui vous laisse une bonne marge de manœuvre. Son design très robuste lui permet de résister aux différents chocs (chute, transport) grâce à sa cage de protection en carbone.

Ce drone PNJ Sparrow 360 est proposé au prix de 90,99 € soit -63%, également chez Rue du Commerce.





Pour finir, ce TOP 5, nous vous proposons cette paire d'écouteurs audio WillFul T7. Ces écouteurs intra-auriculaires IPX7, compatibles assistant vocal Android et iOs, possèdent une autonomie de 40 heures en veille et de 5 heures (chacun) en écoute. Livrés avec leur boite de rechargement, ils ne craindront pas le transport et pourront, donc, rester à portée de main en toute circonstance.

Ces écouteurs audio intra-auriculaires Willful T7 sont vendus 24,99 € soit -77% chez Cdiscount.





N'oubliez pas enfin de consulter notre bon plan sur le PC portable gaming Lenovo Legion 5 à moins de 800 € ainsi que nos promotions Amazon sur le clavier Razer Cynosa V2 à -39% et bien d'autres.