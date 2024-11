Placé sous la houlette du Département de la Défense des États-Unis, le All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) a été formé en 2022 pour enquêter sur des phénomènes anormaux non identifiés.

Ce Bureau de résolution des anomalies tous domaines couvre des objets aériens, maritimes, terrestres et spatiaux qui défient une explication scientifique. En particulier, des objets d'intérêt à proximité d'installations militaires, de zones d'opération et d'entraînement, ou encore de certains espaces aériens.

En soulignant le cas de sites de sécurité nationale, le directeur de l'AARO déclare que " les signalements de phénomènes anormaux non identifiés doivent être traités avec sérieux et faire l'objet d'une enquête scientifique rigoureuse de la part du gouvernement américain. "

Le bilan sur un total de 757 signalements dans le monde

Selon un rapport du Pentagone pour 2024 (PDF), l'AARO a reçu 485 signalements entre mai 2023 et juin 2024. Ils ont été ajoutés à 272 signalements intervenus en 2021 et 2022. Parmi ces signalements, 708 se sont produits dans le domaine aérien et 49 dans le domaine spatial. Rien à signaler ailleurs.

L'AARO a résolu 49 cas qui concernaient des objets tels que divers types de ballons, de drones, d'oiseaux, de satellites et d'avions, tandis que 243 cas du même ordre devraient probablement être considérés résolus. Ils étaient en attente d'une évaluation par les pairs.

Il a été déterminé que 21 cas méritent une analyse plus approfondie. Quant aux 444 cas restants, ils manquaient tout simplement de données pour faciliter une analyse et ont été placés dans les archives actives. Ils seront conservés et susceptibles d'être réexaminés à la lumière de données supplémentaires.

Carte des signalements entre mai et juin 2024

La mise au point de l'AARO

" Il est important de souligner qu'à ce jour, l'AARO n'a découvert aucune preuve d'êtres, d'activités ou de technologies extraterrestres ", peut-on lire dans le rapport. Le directeur de l'AARO ajoute qu'aucun des cas résolus " n'a mis en évidence des capacités avancées ou des technologies révolutionnaires. "

Pour autant, il est également possible de souligner que de nombreux cas demeurent non résolus… et donc inexpliqués. L'AARO a du pain sur la planche.