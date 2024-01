Le 8 janvier dernier et pour son vol inaugural, la fusée Vulcan Centaur d'United Launch Alliance (ULA) a décollé depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride et a envoyé dans l'espace la mission Peregrine en partance vers la Lune.

Cette mission de la start-up Astrobotic Technology a été sélectionnée dans le cadre de l'initiative Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la Nasa. Transportant une vingtaine de charges utiles, elle devait se poser sur la surface de notre satellite naturel le 23 février.

Pour le premier atterrisseur lunaire commercial américain à opérer dans l'espace, l'aventure a été rapidement mal engagée. Environ sept heures après le décollage, Astrobotic a signalé un incident avec le système de propulsion. Il serait dû au dysfonctionnement de la fermeture d'une valve et à l'origine d'une fuite progressive de carburant, après la rupture d'un réservoir.

Pas un échec total

Il est vite apparu que l'alunisseur américain ne serait pas en mesure d'atteindre son objectif principal. Devenu simple vaisseau spatial par la force des choses, Peregrine a toutefois pu s'éloigner jusqu'à 390 000 km de la Terre.

Une dizaine de charges utiles actives ont été allumées, dont certaines de l'Agence spatiale américaine, et des objectifs scientifiques ont pu être remplis avec le recueil des données. Reste que l'exploit réalisé dans des conditions critiques n'ira pas plus loin.

" Nous devons trouver un équilibre entre notre propre désir de prolonger la durée de vie de Peregrine, d'utiliser des charges utiles et d'en apprendre davantage sur le vaisseau spatial, et le risque que notre vaisseau endommagé puisse causer un problème dans l'espace cislunaire ", déclare Astrobotic Technology.

Une rentrée atmosphérique cette semaine

En concertation avec le gouvernement américain et la communauté spatiale, Astrobotic a pris la décision de maintenir la trajectoire actuelle du vaisseau qui dispose encore de suffisamment de carburant pour réaliser de petites manœuvres. C'est finalement une rentrée dans l'atmosphère terrestre qu'il effectuera.

" Notre effort d'analyse a été rendu difficile par la fuite de propergol qui a ajouté de l'incertitude aux prévisions de la trajectoire. […] Notre dernière évaluation montre que le vaisseau spatial est sur une trajectoire vers la Terre, où il se consumera probablement dans l'atmosphère ", écrit Astrobotic.

D'après Astrobotic Technology, le vaisseau aurait pu fonctionner pendant encore plusieurs semaines supplémentaires et élever son orbite pour passer à côté de la Terre. " Nous devons tenir compte de l'état anormal du système de propulsion et utiliser les capacités embarquées du véhicule pour mettre fin à la mission de manière responsable et en toute sécurité. " La rentrée atmosphérique devrait avoir lieu vers le 18 janvier.

N.B. : Source images : Astrobotic Technology.