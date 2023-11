" Grande simplification pour tous les conducteurs. Désormais, vous pourrez consulter votre solde de points sur votre permis de conduire en quelques clics. " Sur le réseau social X, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la disponibilité du site mespoints.permisdeconduire.gouv.fr.

Gratuite, la consultation du nombre de points sur le permis de conduire s'accompagne de la consultation des informations sur la validité et les catégories de ce dernier. L'accès se fait via FranceConnect ou le numéro de dossier du permis de conduire. Nécessaire pour une première inscription, le numéro de dossier du permis de conduire se retrouve sur celui-ci.

FranceConnect est la solution d'identification et d'authentification de l'État aux services et démarches en ligne. Elle permet une identification avec le compte Impots.gouv.fr, ameli.fr, l'Identité Numérique La Poste, MSA (Caisse centrale de la mutualité sociale agricole) ou l'application Yris. Une application France Identité Numérique est par ailleurs en bêta sur Android et iOS.

Pas en temps réel

Le ministère de l'Intérieur attire l'attention sur un décalage entre le temps où une infraction au code de la route est commise et où Mes Points Permis enregistre la perte des points. Un décalage existe également entre le temps où les points sont réattribués et où le site enregistre l'ajout des points.

Le site permet d'obtenir un Relevé d'Information Restreint où figurent les catégories de véhicule qu'un usager peut conduire. Il indique si les droits à conduire ont été suspendus ou non. Le RIR " atteste de la validité et l'étendue de vos droits à conduire. "

Avant Mes Points Permis, il existait le service Télépoints (telepoints.info) afin de connaître le solde de points d'un permis de conduire. La procédure est désormais simplifiée, sans besoin de demander et de recevoir un code confidentiel.

Source image : ministère de l'Intérieur

Avec l'application France Identité en 2024

Rappelons que le permis de conduire dématérialisé sera disponible pour tous sur smartphone en 2024, et en parallèle du permis physique. Adossé à l'application mobile France Identité, il permettra d'avoir directement connaissance du nombre de points sur le permis de conduire.