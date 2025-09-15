L'encyclopédie Britannica et le dictionnaire Merriam-Webster ont déposé aux États-Unis une plainte en justice qui vise la start-up d'IA Perplexity AI. Cette dernière est accusée de violation massive de propriété intellectuelle.

Parfois du copier-coller

Britannica accuse Perplexity de copier, parfois mot pour mot, ses contenus vérifiés et protégés par le droit d'auteur. Pour étayer ses dires, la plainte met en évidence divers cas, dont des définitions de mots qui seraient un copier-coller direct de celles de Merriam-Webster.

Patron du groupe Britannica qui publie l'encyclopédie Britannica et Merriam-Webster, Jorge Cauz déclare dans un communiqué : « Perplexity prétend être le ' premier moteur de réponse au monde ', mais les réponses qu'ils fournissent aux consommateurs sont souvent les réponses de Britannica ».

Plus qu'une simple copie, un enjeu économique

Avec son moteur de réponse, Perplexity génère des résumés qui peuvent empêcher les utilisateurs de se rendre sur les sites sources.

En agissant ainsi, l'IA pénalise le trafic web de Britannica, et par voie de conséquence en matière de revenus publicitaires, d'abonnements essentiels à sa survie et à la création de contenu.

La plainte décrit une stratégie de « parasitisme » où Perplexity profiterait des investissements éditoriaux de l'encyclopédie Britannica sans rétribution en contrepartie.

Une réputation de confiance mise en péril

Le coup est peut-être encore plus rude sur le plan de l'image. L'accusation ne s'arrête pas au copyright. Elle s'étend à la violation de marque déposée.

Le groupe Britannica reproche à Perplexity d'attribuer des informations fausses, des hallucinations générées par son IA, à ses marques. Cette pratique risquerait de dégrader une réputation de fiabilité bâtie sur de très longues années.

L'affaire est loin d'être un cas isolé et s'inscrit dans une vague de litiges où les créateurs de contenu tentent de faire valoir leurs droits face à l'appétit des modèles d'IA pour les données.

Avec la fonctionnalité AI Overviews pour des aperçus IA, le moteur de recherche Google vient de s'attirer les foudres de Penske Media Corporation (Billboard, Rolling Stone, The Hollywood Reporter, Variety…).