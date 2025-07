La startup Perplexity introduit un nouvel abonnement très premium. Portant le nom de Perplexity Max, ce forfait est proposé au tarif de 200 dollars par mois (H.T.). Perplexity emboîte ainsi le pas à OpenAI, Anthropic et Google qui cherchent tous à monétiser leurs utilisateurs les plus intensifs via des offres très haut de gamme.

Une offre pour les utilisateurs exigeants

Que trouve-t-on dans cette formule au prix si élevé ? Perplexity Max est présenté comme l'abonnement ultime pour une productivité sans limites. Il est question d'un accès illimité à Labs, l'outil de création de la plateforme permettant de générer des tableaux de bord, des feuilles de calcul ou même des applications web.

Les abonnés bénéficieront aussi d'un accès anticipé aux nouveautés, notamment au futur navigateur maison Comet que Perplexity décrit comme un « partenaire de réflexion puissant pour tout ce que vous faites sur le Web ».

L'offre comprend également un accès prioritaire aux modèles d'IA parmi les plus avancés du marché, tels que o3-pro d'OpenAI et Claude Opus 4, ainsi qu'un support client traité en priorité.

Un public bien spécifique dans le viseur

Cette nouvelle offre ne s'adresse évidemment pas à tout le monde. Perplexity cible un public de professionnels ayant besoin d'outils d'analyse complets, les créateurs de contenu, les stratèges d'entreprise pour des veilles concurrentielles, ou encore les chercheurs travaillant sur des projets complexes.

Pour les autres, l'abonnement Pro à 20 $ par mois reste disponible, avec des limites d'utilisation qui demeurent généreuses, tandis qu'une formule Enterprise Pro est calibrée pour les organisations.

Un pari financier dans un marché sous tension

Ce lancement s'inscrit dans un contexte économique tendu pour Perplexity. Malgré un chiffre d'affaires d'environ 34 millions de dollars en 2024 rapporté par The Information, la startup a brûlé près de 65 millions de dollars, principalement en frais de serveurs et en achat d'accès aux modèles d'IA.

Pour justifier une valorisation qui pourrait atteindre 14 milliards de dollars, l'entreprise doit impérativement augmenter ses revenus.

La nouvelle source de liquidités pourrait aider Perplexity à tenir tête à une concurrence féroce, notamment face au mode IA de Google Search et à l'intégration de la recherche dans ChatGPT.