En début de semaine, le fournisseur de services de télécommunications par satellites Intelsat a confirmé la perte totale de son satellite géostationnaire IS-33e (ou Intelsat 33e). Le 19 octobre, il avait subi une anomalie ayant entraîné une interruption de services pour les clients d'Intelsat en Europe, en Afrique et dans certaines parties de l'Asie-Pacifique.

Conçu et fabriqué par Boeing Space Systems, le satellite IS-33e avait été lancé en août 2016 par une fusée Ariane 5 en tant que deuxième satellite pour le réseau mondial EpicNG et des services à haut débit. Entré en service en janvier 2017, IS-33e avait une durée de vie opérationnelle prévue pour une quinzaine d'années.

Au cours de sa durée de vie écourtée de manière abrupte, IS-33e avait connu des soucis de propulsion. Avec l'anomalie rencontrée la semaine dernière et en se basant sur les informations qui étaient alors disponibles, Intelsat n'avait laissé que peu d'espoir pour une possibilité de récupération.

Une anomalie à élucider pour IS-33e et des débris spatiaux

" Nous travaillons en coordination avec le fabricant du satellite, Boeing, et les agences gouvernementales pour analyser les données et les observations. Un comité d'examen des défaillances a été convoqué pour effectuer une analyse complète de la cause de l'anomalie ", écrit Intelsat.

Intelsat souligne que des plans de migration et de rétablissement des services sont en cours sur l'ensemble de sa flotte de satellites et des satellites tiers.

L'United States Space Force a indiqué suivre une vingtaine de morceaux du satellite IS-33e à la suite de sa désintégration en orbite géostationnaire, en précisant n'avoir constaté aucune menace immédiate.

Pour l'entreprise ExoAnalytic Solutions, ce sont 57 débris qui ont été identifiés et sont surveillés. De son côté, l'Agence spatiale russe fait de la surenchère avec 80 débris et adopte un ton plus alarmiste. Roscosmos évoque une " menace potentielle pour tous les engins spatiaux en activité. "

Deux satellites EpicNG perdus

Également touché par un souci de propulsion, le premier satellite EpicNG avait été perdu en 2019, après avoir été opérationnel pendant trois ans. Pour Intelsat 29e, les causes possibles de son anomalie sont un impact de micrométéorite ou un court-circuit imputé à l'activité solaire et une autre défaillance.