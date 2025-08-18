Le 14 août 2025 dernier, le secteur du jeu vidéo a connu un événement pour le moins troublant : PETA. L'organisation de protection des animaux a adressé une missive formelle à Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, exprimant un désaccord vif concernant la nouvelle égérie de Mario Kart World, le personnage dénommé « Cow », qui a fait son apparition en juin sur Switch 2. L'élément central du problème ? Un anneau nasal en laiton décore le museau de cette pilote bovine pleine de bonne humeur. Pour PETA, ce détail, bien que trivial pour certains, symbolise une « banalisation de la violence » exercée dans les domaines de l'élevage.

Pourquoi PETA s'attaque-t-elle au piercing de cette vache ?

Dans sa lettre, Joel Bartlett, qui est le vice-président senior de l'engagement marketing chez PETA, a précisé que les anneaux nasaux sont des outils d'exploitation dans les secteurs de la viande et du lait. Introduits de manière abrupte dans le septum sensible des bovins, ils sont utilisés pour les contrôler, voire pour les diriger vers l'abattoir, engendrant une souffrance et une gêne durables. PETA soutient que l'adjonction de ce décor à Cow dans un jeu aussi prisé que Mario Kart World masque cette vérité cruelle. L'organisation appelle Nintendo à « faire preuve d'empathie envers les vaches » et à se débarrasser de cet accessoire, pour permettre à cette vache « de courir librement, loin de tout souvenir pénible des industries qui convertissent les animaux en sources de profit ».

Comment le public réagit-il à cette demande ?

La demande de PETA a suscité sur les réseaux sociaux une réaction partagée entre sarcasme et questionnement. Un certain nombre d'amateurs ont souligné le caractère totalement fictif du protagoniste et ont rappelé que la vache « Moo Moo » a toujours porté un anneau nasal dans l’univers de Mario Kart. Des critiques acerbes ont conseillé à PETA de se concentrer sur les véritables souffrances animales, et non sur de simples représentations virtuelles. L'humour était également de mise, certains n'hésitant pas à retourner la situation avec mordant. Le seuil entre l'univers du jeu et la réalité concrète paraît s'élargir, créant un terrain de discussion où la passion des joueurs rencontre les principes des défenseurs des droits des animaux.

La polémique souligne le problème épineux de la manière dont les aspects du monde réel, notamment ceux associés à des pratiques sujettes à controverse, sont reproduits ou négligés dans les créations fictives. Cela met également en évidence une sensibilité grandissante de certaines sections du public aux questions de la protection animale, même lorsque ces questions concernent des personnages animés. Pour Nintendo, cela soulève la question de l'image de ses personnages et du juste équilibre entre l'audace créative et les préoccupations éthiques mises en avant par des groupes de pression.

PETA a-t-elle déjà pris pour cible Nintendo auparavant ?

Loin d'être un incident isolé, cette intervention de PETA s'inscrit dans une suite d'actions antérieures visant le mastodonte japonais. En 2020, l'entité avait exprimé des réprobations vis-à-vis d'Animal Crossing: New Horizons, soutenant que le jeu « encourageait des actions nuisibles » en permettant aux participants de pêcher ou de capturer des insectes. PETA a également diffusé des parodies de jeux Nintendo, comme « Mario Kills Tanooki » et « Pokémon Black and Blue », en vue de critiquer certaines représentations. Ce parcours souligne l'engagement constant de l'association à éveiller la conscience du public, y compris en utilisant des médias surprenants, sur les questions relatives au traitement des animaux, qu'ils soient concrets ou issus de l'imaginaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

À quelle date Mario Kart World a-t-il été mis en ligne ?

Mario Kart World a été déployé le 5 juin 2025 en tant que titre inaugural pour la nouvelle console Nintendo Switch 2, et a immédiatement rencontré un succès sur le marché.

Les bovins ressentent-ils réellement de la douleur à cause des anneaux nasaux ?

Effectivement, PETA soutient que l'insertion des anneaux nasaux se fait de manière brutale dans le septum délicat des bovins, entraînant une souffrance et un malaise persistants. Ils sont par ailleurs utilisés pour superviser et exploiter ces animaux.

Quelle est la perspective des joueurs concernant la controverse ?

La majorité des joueurs perçoivent le personnage comme une création imaginaire sans association avec la violence réelle, montrant fréquemment de l'incompréhension ou de la gaieté en réponse à la requête de PETA.