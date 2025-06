Le jeu est un succès critique et commercial. Le casting de Mario Kart World est immense et surprenant. Mais une question brûle les lèvres de nombreux joueurs : où sont passés les personnages des autres franchises Nintendo ? Après un Mario Kart 8 Deluxe qui avait ouvert la porte aux crossovers, beaucoup espéraient voir la série prendre le chemin d'un Super Smash Bros. sur roues. La réponse du producteur du jeu, Kosuke Yabuki, est une douche froide, mais elle a le mérite d'être honnête.

Quelle est la raison officielle de l'absence de personnages invités ?

La raison est une décision créative assumée. Selon le producteur Kosuke Yabuki, l'équipe de développement a jugé qu'il serait "incongru" d'ajouter des personnages d'autres univers à Mario Kart World. Il a précisé que ce n'était "pas nécessaire, étant donné tout ce que nous pouvions déjà faire avec Mario". En d'autres termes, Nintendo a estimé que l'univers de son plombier moustachu était déjà suffisamment riche et varié. Le studio a préféré se concentrer sur l'intégration de personnages secondaires inattendus, comme la Vache, le Pingouin ou Wiggler, plutôt que d'aller chercher des stars d'autres licences.

Pourquoi cette décision déçoit-elle certains joueurs ?

Parce que le jeu précédent avait créé une attente. En incluant des personnages iconiques comme Link de The Legend of Zelda, Isabelle d'Animal Crossing ou les Inklings de Splatoon, Mario Kart 8 Deluxe avait laissé penser que la porte aux crossovers était grande ouverte. De nombreux fans espéraient que la version Nintendo Switch 2 irait encore plus loin. Le choix de revenir à un casting 100% Mario est donc perçu par certains comme un retour en arrière, une occasion manquée de transformer la franchise en une grande célébration de tout l'univers Nintendo.

Le c asting de Mario Kart World est-il un point faible ?

Pas forcément. C'est un point qui divise. D'un côté, il y a la déception de ne pas retrouver de personnages invités ou même certains grands absents de l'univers Donkey Kong comme Diddy Kong. De l'autre, beaucoup de joueurs louent l'audace et le côté "étrange et imprévisible" du casting. L'arrivée de la Vache, devenue une favorite des fans avant même la sortie du jeu, en est la meilleure preuve. Comme le conclut Kosuke Yabuki, l'équipe s'est assurée qu'avec le nombre de personnages et de costumes, "il y en a pour tous les goûts".

Les réponses à vos questions



Quels personnages invités y avait-il dans Mario Kart 8 Deluxe ?

L'épisode précédent sur Switch avait brisé les conventions en incluant plusieurs personnages extérieurs à l'univers Mario. On y trouvait notamment Link de la saga The Legend of Zelda, le Villageois et Isabelle d'Animal Crossing, et les Inklings, les personnages calamars du jeu de tir Splatoon.

Y a-t-il un espoir de les voir arriver en DLC ?

C'est la grande inconnue. L'interview de Kosuke Yabuki n'aborde pas ce point. Il n'a ni confirmé ni infirmé la possibilité que des personnages invités soient ajoutés plus tard via des contenus téléchargeables, à l'image des "Pass circuits additionnels" qui ont considérablement prolongé la vie de *Mario Kart 8 Deluxe*.

Qui est Kosuke Yabuki ?

C'est une figure importante chez Nintendo. Il est le producteur de la série Mario Kart depuis l'épisode 8. Il a également été le directeur du jeu de combat original ARMS sur la première Switch, ce qui en fait un expert des jeux multijoueur de la firme.