Commençons par la friteuse sans huile Philips Airfryer Séries 5000 XXL HD9285/90.

Elle vous permet de cuisiner jusqu'à 50% plus vite qu'avec un four et d'économiser ainsi jusqu'à 70% d'énergie. La cuisson à air chaud remplace l'huile et garantit des repas plus sains avec jusqu'à 90% de matières grasses en moins.

Avec une large cuve de 7,2 litres et un panier de 1,4 kg, vous pouvez tout cuire, des frites aux pilons de poulet, en passant par les gâteaux et les légumes grillés.

16 fonctions de cuisson sont disponibles : frire, cuire, rôtir, griller, décongeler, fermenter, etc.

La technologie Rapid Air fait tourbillonner l'air chaud pour obtenir des aliments croustillants à l'extérieur, tendres à l'intérieur et juteux.

Avec l'application NutriU, vous pouvez suivre la progression de la cuisson à distance et avoir accès à des centaines de recettes personnalisées.

La friteuse est facile à nettoyer avec ses pièces amovibles compatibles avec le lave-vaisselle et le panier QuickClean avec revêtement antiadhésif.

La friteuse sans huile Philips Airfryer Séries 5000 XXL HD9285/90 est en promotion à 179,99 € au lieu de 229,99 €, soit 22% de remise sur Amazon. La livraison est gratuite. Une version HD9285/93 est également disponible sur la Fnac à 149,99 €.

