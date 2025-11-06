Le lion rugit de nouveau, mais en silence. Peugeot a créé la surprise au salon EICMA de Milan en présentant la version définitive de sa Peugeot 103 électrique. Fini le bruit de moustique et l'odeur du deux-temps qui ont défini une génération. Le cyclomoteur le plus vendu de France (plus de 3 millions d'unités) revient pour s'attaquer au marché de la mobilité urbaine.

C'est un pari. Un pari qui pèse 103 kg et vise un prix sous les 3 000 euros.

À quoi ressemble ce 103 "new gen" ?

Le design est un mélange habile. C'est la version de série du concept SPx vu en 2024. On reconnaît la silhouette fine, le phare avant carré et le cadre apparent de l'originale. Mais la modernité est partout.

Le 103 électrique est plus massif, plus "monobloc". Peugeot a fait des choix : les pédales disparaissent (remplacées par des repose-pieds) et le compteur à aiguille cède la place à un écran TFT 5,5 pouces. Le châssis est premium : monocoque en aluminium, monobras oscillant et fourche inversée Kayaba.

Que cache-t-il sous le carénage ?

C'est la grande rupture. Le moteur électrique sera décliné en deux versions : un équivalent 50 cm³ (limité à 45 km/h) et un 125 cm³ (visant 70-80 km/h). Pour l'alimenter, le 103 embarque une batterie amovible, ce qui est essentiel en ville.





La capacité semble cependant un peu juste. On parle de 1,6 kWh pour le 50cc et 2,2 kWh pour le 125cc. Peugeot annonce des autonomies respectives de 45 km et 65 km. C'est faible, mais cohérent pour un usage purement urbain.

Est-ce une bonne affaire ou un coup marketing ?

Peugeot vise juste. Le 103 a été un symbole d'émancipation pour des générations d'adolescents. En réinventant sa mobylette culte, la marque s'offre un capital sympathie immédiat. Le défi sera le prix.





Le succès du 103 d'époque (550 000 ventes en 1974 !) était dû à son tarif ultra-abordable. Peugeot Motocycles espère un prix sous les 3 000 € pour la version 125. C'est ambitieux. Mais si le tarif est trop élevé, le 103 pourrait rater sa cible et n'être qu'un bel objet pour nostalgiques fortunés.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le nouveau 103 a-t-il des pédales ?

Non. Contrairement à la mobylette d'origine, la version électrique n'a plus de pédales. Elles sont remplacées par des repose-pieds fixes.

Quelle est la date de sortie du Peugeot 103 électrique ?

La commercialisation est prévue pour la fin de l'année 2026 en France.

Peut-on rouler à deux sur le nouveau 103 ?

Oui, le nouveau modèle est équipé d'une selle biplace et conserve un porte-bagages arrière, fidèle à l'esprit des balades à deux de l'époque.