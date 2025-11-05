Le constructeur Peugeot lève le voile sur les premières images de son nouveau manifeste stylistique, le Peugeot Polygon Concept.

Plus qu'une simple étude de style, ce véhicule au design félin et aux lignes acérées a pour mission de dessiner les contours de la prochaine génération de modèles de la marque au lion, et plus particulièrement de la future Peugeot 208, l'un des piliers de ses ventes en Europe.

Une double révélation, entre jeu vidéo et présentation officielle

Avant même sa présentation complète prévue le 12 novembre sur YouTube, le constructeur français a choisi une approche pour le moins inattendue. En collaboration avec l'éditeur Gameloft, Peugeot a créé "Polygon City", une île exclusive accessible dans le jeu Fortnite dès le 10 novembre.

Cette expérience immersive permet aux joueurs et aux passionnés de la marque d'explorer un univers inspiré par le concept-car, offrant un avant-goût de sa philosophie avant sa révélation physique. Cette incursion dans le gaming vise clairement à toucher de nouvelles audiences et à marquer les esprits.

L'Hypersquare au cœur d'une rupture technologique

Au-delà de ses lignes extérieures audacieuses, le Polygon Concept introduit des innovations technologiques majeures. La pièce maîtresse de l'habitacle est sans conteste le volant Hypersquare, une commande rectangulaire qui remplace le volant traditionnel.

Associé à une technologie de direction électronique, le fameux "steer-by-wire", ce système déjà entrevu sur le concept Inception de 2023 promet de transformer l'expérience de conduite.

L'intérieur sera également marqué par la présence d'un écran d'infodivertissement incurvé de 21 pouces, destiné à équiper les futurs modèles de série comme le 3008.

Un concept-car aux enjeux industriels stratégiques

Le Polygon annonce la prochaine génération de la très populaire 208. Ce futur modèle reposera sur la nouvelle plateforme STLA Small du groupe Stellantis, conçue pour accueillir aussi bien des motorisations électriques que thermiques.

Cette flexibilité est cruciale pour Peugeot, qui doit naviguer entre les objectifs d'électrification de l'Union Européenne et la réalité d'un marché où les versions essence de l'actuelle 208 représentent encore plus de 90 % des ventes.

Le design radical du concept, notamment ses immenses surfaces vitrées, sera certainement assagi pour la production, mais la direction stylistique et technologique est donnée pour la future Peugeot 208.

Reste désormais à voir quelle part des promesses du Polygon se concrétisera dans le modèle de série. La réponse définitive est attendue dans les prochains mois, alors que Peugeot devra transformer cette vision futuriste en un succès commercial capable de rivaliser sur le segment très disputé des citadines.