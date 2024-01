Avec le développement de l'IA générative, les constructeurs commencent à intégrer une intelligence artificielle plus poussée dans leurs véhicules. Capable de répondre à toutes sortes de requêtes en langage naturel, elle ouvre de nouvelles possibilités pour les systèmes d'infotainment des voitures modernes.

L'IA générative la plus connue, ChatGPT d'OpenAI, fait l'objet d'évaluations de la part de marques comme Volkswagen et Mercedes-Benz mais l'un des premiers constructeurs à l'intégrer de façon systématique sera Peugeot, marque du groupe Stellantis (DS Automobiles, autre marque de Stellantis, a aussi commencé à le faire sur les DS 3 à DS 9).

ChatGPT fait la conversation chez Peugeot

Le robot conversationnel sera introduit dans tous les véhicules particuliers et tous les utlitaires de la marque au lion, à commencer par la Peugeot e-3008. Le déploiement se fera d'abord dans cinq pays pilotes : France mais aussi Allemagne, Italie, Royaume-Uni et Espagne, avant de s'étendre à tous les marchés et l'ensemble des gammes du constructeur.

Dans cette première installation au coeur des véhicules Peugeot, l'agent conversationnel ChatGPT permettra de gérer les commandes et fonctions de la voiture mais aussi répondre à toutes les questions liées à la navigation et la recherche de points d'intérêt.

Garantie étendue pour la Peugeot e-3008

L'IA générative doit ainsi faciliter les interactions avec le conducteur ou le passager en pouvant répondre à toutes sortes de questions, sans être restreinte à des commandes pré-définies ou des bases de données limitées.

Par rapport à des systèmes classiques, ChatGPT doit apporter plus de liberté dans la formulation des questions et une plus grande souplesse pour répondre à des requêtes très diverses.

Dans le même temps, Peugeront a annoncé une garantie portée à huit ans (au lieu de deux) pour son nouveau SUV Peugeot e-3008 dans un effort pour inciter les consommateurs à se tourner vers la variante électrique.