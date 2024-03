Commençons par le plafonnier connecté Xamento (M) - Philips Hue White and Color Ambiance.

Avec l'application Philips Hue Bluetooth, vous pouvez connecter jusqu'à 10 points lumineux, personnaliser votre ambiance et créer des scénarios grâce aux 16 millions de couleurs.



Le plafonnier peut se connecter avec un pont Hue et être intégré à votre éco-système Hue existant, vous permettant d'éclairer jusqu'à 50 points tout en bénéficiant de fonctionnalités supplémentaires comme la gestion à distance, les routines, synchronisation avec les jeux vidéos, les films et la musique, etc.

Vous pouvez contrôler l'ampoule depuis un accessoire Hue, avec l'application ou bien avec un assistant vocal (Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit).

Le plafonnier connecté Xamento (M) - Philips Hue White and Color Ambiance est proposé en ce moment à 184,72 € au lieu de 215,05 €, soit 14% de remise sur Amazon. Le prix officiel est 219,99 €.

