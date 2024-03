Commençons avec le Xiaomi Poco M6 Pro 512 Go.

Il est équipé d'un écran Flow AMOLED FHD+ de 6,67 pouces avec bords ultra plats, verre Corning Gorilla Glass 5 et taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 120Hz.

Le M6 Pro dispose d'une charge turbo de 67 W, dont la vitesse augmente automatiquement si la batterie est à un niveau faible.

Le smartphone est doté d'un système triple caméra IA 64 MP avec stabilisateur et un mode 2x photo avec un zoom intégré qui offre une qualité d'image beaucoup plus nette que le zoom numérique normal.

On trouve également deux haut-parleurs avec son Dolby Atmos.

Le Xiaomi Poco M6 Pro 512 Go est en promotion à 215,90 € au lieu de 237,35 €, soit 9% de remise sur Amazon. Le prix officiel est 299,90 €.

Passons maintenant au multicuiseur Ninja Speedi 10-en-1 ON400EU.

Il offre 10 fonctions : Repas Rapides, qui vous permet de préparer un repas complet en seulement 15 minutes, Cuisson Vapeur à l'Air, Cuisson Vapeur, Grillade, Friture à l'Air, Cuisson / Rôtissage, Déshydratation, Saisir / Sauter, Cuisson Lente.

Il peut combiner la vapeur et la friture à l'air pour créer des grains moelleux ou des pâtes al dente, des légumes tendres et des plats croustillants, et tout cela en même temps : il vous suffit de superposer les ingrédients avec le plateau de cuisson Cook & Crisp.

Il est également fourni avec un pot de cuisson de 5,7 L et un guide de recettes.

Les pièces sont amovibles et lavables au lave-vaisselle.

Le multicuiseur Ninja Speedi 10-en-1 ON400EU est proposé en ce moment à 169 € au lieu de 239,31 €, soit une remise de 29% sur Boulanger. Le prix officiel est 249,99 €. Livraison à partir de 8,99 €.







Enfin, terminons le top 3 avec le PC portable Asus TUF Gaming F15 - TUF506HE-HN379.

Il est doté d'un écran de 15,6 pouces IPS FHD 144Hz et d'un clavier rétroéclairé RGB par zone.

Son processeur est un Intel Core i7-11800H à 8 cœurs, et sa carte graphique une RTX 3050 Ti avec une mémoire vidéo de 4 Go.

Il dispose de 32 Go de RAM DDR4 et d'un SSD de 512 Go.



On trouve également 4 entrées USB, un port DisplayPort et un port HDMI ainsi qu'une connexion Ethernet.

Le PC portable Asus TUF Gaming F15 - TUF506HE-HN379 est au prix de 849,99 € au lieu de 1 099,99 €, soit 23% de remise sur Rue du Commerce.







