Le PICO3566, proposé par Boardcon Embedded Design, est une alternative au Raspberry Pi CM3+. Ce système sur module (SoM) est compatible avec Android 12 et Debian 11, et bénéficie de pilotes détaillés. Basé sur le Rockchip RK3566, un SoC avancé avec une finesse de gravure en nœuds de 22 nm, le PICO3566 intègre un CPU Quad-Core ARM Cortex-A53 cadencés à 1,2 GHz et un GPU graphique Mali-G52 MP2.

Boardcon propose une gamme variée de configurations pour le PICO3566, avec des options de mémoire RAM allant de 2 à 8 Go, ainsi que des capacités de stockage flash eMMC allant de 8 à 128 Go. Le SoM offre également une connectivité polyvalente, incluant des interfaces d'affichage HDMI 2.0, LVDS à 4 canaux et MIPI DSI à 4 canaux.

Vous pouvez choisir entre un port caméra MIPI CSI à 4 canaux ou deux ports caméra MIPI CSI à 2 canaux pour répondre à vos besoins spécifiques. De plus, le PICO3566 est équipé d'une interface Gigabit Ethernet (RTL8211F-CG), ainsi que des interfaces USB 2.0 OTG, USB 2.0 host et USB 3.0, pour une connectivité étendue et des performances optimales.

Le PICO3566 offre également une compatibilité avec le PCIe Gen 2 (1 x 1 voie) et est équipé d'un connecteur SODIMM à 200 broches, similaire au CM3+, ainsi qu'un en-tête GPIO à 66 broches, parmi d'autres interfaces E/S.

Pour le moment, Boardcon n'a pas révélé de détails sur les prix et la date de disponibilité. En attendant, il reste possible de trouver des Raspberry au meilleur prix.

Vous pouvez découvrir les spécifications du PICO3566 sur le site officiel de Boardcon.