TorrentFreak rapporte que pour la Motion Picture Association et l'association anti-piratage ACE (Alliance for Creativity and Entertainment), plusieurs citations à comparaître en vertu du Digital Millennium Copyright Act aux États-Unis concernent Cloudflare.

Les membres de l'ACE veulent que la justice américaine ordonne au fournisseur cloud et réseau de diffusion de contenu de divulguer des identités et informations personnelles d'opérateurs de sites pirates, dont les noms, adresses physiques, IP et e-mail, numéros de téléphone, données de paiement et autres.

TorrentFreak insiste sur la forte présence de sites en rapport avec le piratage d'animes. Parmi ceux-ci, AnimeDao, animet.tv et Anime Kaizoku. L'initiative est en outre mise en lumière, alors que le site Zoro de streaming illicite d'animes vient de changer de nom et d'équipe dirigeante. Il est devenu AniWatch.

Un gros coup de filet en début d'année

La Motion Picture Association travaille depuis plusieurs années avec la Content Overseas Distribution Association (CODA) basée à Tokyo au Japon. Depuis le début de cette année, la CODA a salué la fermeture de plusieurs sites pirates qui proposaient des animes.

Un fait marquant a été un coup de filet visant le site B9GOOD qui était présenté comme l'un des plus importants sites de piratage d'animes japonais. La plateforme a été fermée après l'arrestation par les autorités en Chine de quatre personnes soupçonnées d'être impliquées dans ses activités.

Source image : CODA

" C'est la première fois qu'un opérateur d'un site web pirate en Chine est arrêté suite à une plainte du Japon ", avait souligné la CODA.