2Embed est un nom qui figure sur les listes noires américaine et européenne de surveillance de la contrefaçon et du piratage. Il y est catalogué comme une plateforme de type piracy-as-a-service qui contribue de manière significative à la distribution de contenus piratés.

La base de données de contenus piratés constituée par 2Embed est proposée à d'autres sites de streaming et applications IPTV illicites. Ils peuvent utiliser gratuitement les services de 2Embed qui insère alors des publicités dans les streams, ou en payant pour l'insertion de leurs propres publicités.

Autrement comparé à un système de gestion de contenus audiovisuels piratés, 2Embed met à disposition une API pour son service.

Des centaines de sites de streaming affectés

Selon TorrentFreak, 2Embed a été fermé à la suite de négociations et l'intervention directe de son opérateur basé à Hanoï, la capitale du Vietnam. Une confirmation est venue d'un représentant de l'ACE (Alliance for Creativity and Entertainment), une association internationale de lutte contre le piratage numérique dans le secteur des médias et du divertissement.

" Sur les 457 sites de streaming identifiés par l'ACE comme utilisant 2Embed en tant que source exclusive pour des contenus, 302 sont désormais indisponibles, hors ligne ou dépourvus de contenu depuis que l'ACE a supprimé le service. Ces 302 sites ont reçu un total de 2,756 milliards de visites au cours des deux dernières années. "

Avec cette réaction en chaîne, un gros site touché est Fmovies pour le streaming illicite. Néanmoins, ce ne pourrait être qu'une déstabilisation temporaire. TorrentFreak souligne que Fmoviesto vient de reprendre la diffusion de contenus.

D'autres actions à venir avec le Vietnam

D'après l'Alliance for Creativity and Entertainment, d'autres actions en collaboration avec les autorités du Vietnam devraient prochainement aboutir sur diverses fermetures de sites et de services.

Le Vietnam est présenté comme l'une des principales sources et l'un des principaux exportateurs mondiaux de contenus piratés.