Le Bureau du représentant américain au Commerce (USTR) a publié cette semaine sa liste annuelle Notorious Markets List. Hors États-Unis, elle a pour objectif d'identifier les marchés à la fois physiques et numériques dans le monde qui se livrent ou facilitent la contrefaçon de marques ou le piratage de droits d'auteur.

L'administration américaine pointe du doigt 33 marchés physiques et 39 marchés en ligne dans le cadre de sa liste 2022 qui est non exhaustive. " La liste des marchés notoires est un outil important qui incite le secteur privé et nos partenaires commerciaux à prendre des mesures contre ces pratiques nuisibles ", déclare la représentante américaine du commerce Katherine Tai.

La Chine appréciera… avec la présence dans la liste de la plateforme et écosystème d'e-commerce WeChat, mais aussi AliExpress, DHgate, Pinduoduo, Taobao et le service de stockage cloud Baidu Wangpan. Sans compter plusieurs marchés physiques.

Pour les marchés en ligne, la liste est large avec des sites d'hébergement de fichiers (cyberlockers) et services cloud, des réseaux P2P et site de torrents, des services de stream ripping pour extraire un contenu depuis des plateformes de streaming, des sites d'enchères en ligne…

TorrentFreak a organisé la liste selon diverses catégories et a repéré de nouveaux venus, dont Rutracker et YTS en matière de sites de torrents, en s'étonnant au passage que le très populaire YTS était absent de la précédente liste.

D'autres nouveaux venus sont la plateforme publicitaire Avito basée en Russie et l'hébergeur Amarutu, Lalastreams qui regroupe des sites de streaming.

Sites de torrents

1337x.to

Rarbg.to

Rutracker.org

Thepiratebay.org

YTS.mx

Cyberlockers

1Fichier

Rapidgator.net

E-commerce

AliExpress

Baidu Wangpan

Bukalapak.com

DHgate.com

Indiamart

Pinduoduo.com

Shopee.com

Taobao.com

Tokopedia.com

PaaS (Piracy-as-a-Service ; proposition de services pour du piratage)

2Embed

Publicité

Avito

Streaming / IPTV

Bestbuyiptv.store

Chaloos

Cuevana3.io

Egy.best

Fmovies / Bmovies / Bflix

Globe IPTV

Istar

Lalastreams / Istream2watch.com

Pelisplus.icu

Shabakatv

Spider

Hébergement

Amaratu

FlokiNET

Réseaux sociaux

VK.com

WeChat

Gaming

Mpgh.net

Musique

Flvto.biz et 2Conv.com

MP3juices.cc

Newalbumreleases.net

Édition (livres, journaux, articles de recherche scientifique...)

Libgen

Sci-Hub

L'Union européenne dispose également d'une sorte de liste noire du piratage qui est plus jeune que la liste américaine. Sa troisième édition a été publiée fin 2022.