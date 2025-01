Tradition oblige, le site TorrentFreak a compilé la liste des séries les plus piratées en 2024. Ce classement s'appuie habituellement sur les données de trackers publics. Il s'agit ainsi de téléchargement illégal via BitTorrent, et pour le plus grand nombre de partages par épisode.

TorrentFreak le reconnaît et le souligne, le trafic BitTorrent représente désormais une petite partie du paysage du piratage. « La plupart des personnes utilisent aujourd'hui des sites et des services de streaming, qui ne publient généralement pas de statistiques de visionnage. »

En France et d'après le dernier bilan de l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) sur l'évolution globale du piratage, le streaming et le téléchargement direct sont les modes d'accès illicites privilégiés par les internautes.

Le Top 10 des séries les plus piratées en 2024

House of the Dragon (Max)

(Max) The Boys (Amazon Prime)

Shōgun (Disney+)

Arcane (Netflix)

The Penguin (Max)

Fallout (Amazon Prime)

Reacher (Amazon Prime)

Silo (Apple TV+)

Dune : Prophecy (Max)

Halo (Paramount+)

Dans le Top 10, les plateformes les plus représentées sont Max et Amazon Prime. Absent du classement de 2023, le leader mondial de la vidéo à la demande par abonnement Netflix est cette fois-ci présent.