Le site TorrentFreak a compilé la liste des séries les plus piratées. Ce classement pour 2023 s'appuie essentiellement sur les données de trackers publics. Il s'agit de téléchargement illégal via BitTorrent, et pour le plus grand nombre de partages par épisode.

Entre 2012 et 2019, la première place de ce classement avait été occupée par la série Games of Thrones. En 2020, il s'agissait de The Mandalorian, puis WandaVision en 2021 et House of the Dragon en 2022.

Pour 2023, la série la plus piratée de l'année a été… The Last of Us de HBO. Le podium est complété par The Mandalorian et Loki.

Le Top 10 des séries les plus piratées via BitTorrent

The Last of Us (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Loki (Disney+)

Ahsoka (Disney+)

Secret Invasion (Disney+)

Silo (Apple TV)

Monarch: Legacy of Monsters (Apple TV)

Tulsa King (Paramount+)

Gen V (Amazon Prime)

Ted Lasso (Apple TV)

Dans le Top 10, il est à souligner l'absence de séries Netflix. Est-ce à dire que la position de leader mondial de la vidéo à la demande par abonnement préserve mieux Netflix du piratage ? En ne prenant en compte que le téléchargement illégal par le biais de BitTorrent, la valeur du classement de TorrentFreak a toutefois ses limites.

Plutôt streaming pour le piratage en France

Selon le baromètre 2023 de l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) pour la consommation des contenus culturels et sportifs dématérialisés, le taux de piratage en France reste stable.

Près d'un quart des internautes (24 %) ont déclaré avoir consommé au moins un contenu culturel ou sportif dématérialisé de façon illicite au cours des 12 derniers mois. Les films, puis les séries sont les contenus les plus largement consommés de manière illicite.

Pour les modes d'accès et la consommation illicite, le streaming (49 %) et le téléchargement direct (38 %) sont les plus fréquemment utilisés. Les réseaux sociaux (32 %) sont devant les réseaux P2P ou torrent (26 %).