C'est un scénario qui se répète et qui vire au casse-tête pour Pixar. Le dernier-né du studio à la lampe, Elio, a subi un échec cuisant dans les salles de cinéma, enregistrant le plus faible démarrage de toute son histoire.

Pourtant, quelques semaines plus tard, le film s'est hissé à la première place des contenus les plus visionnés sur Disney+ dans le monde. Ce succès en streaming, loin d'être une consolation, est en réalité le symptôme d'un problème bien plus profond : la stratégie de diffusion de Disney pendant la pandémie a durablement modifié les habitudes des spectateurs, et Pixar en paie aujourd'hui le prix fort.

Comment la pandémie a-t-elle changé notre rapport à Pixar ?

Le tournant s'est opéré en 2020. Pour contrer la fermeture des cinémas, Disney a fait le choix de diffuser trois films Pixar majeurs — Soul, Luca et Alerte Rouge — directement et sans surcoût sur sa plateforme Disney+.

Si cette décision a permis de rendre ces œuvres accessibles, elle a aussi créé un précédent : le public s'est habitué à l'idée que les films d'animation du studio étaient désormais des produits d'appel pour le service de streaming, à découvrir confortablement depuis son canapé. Depuis, même avec le retour à la normale, les films originaux de Pixar peinent à retrouver le chemin du succès en salles.

Les films originaux sont-ils condamnés face aux suites ?

Le contraste est saisissant. Tandis qu'Elio ou Élémentaire luttaient pour atteindre la rentabilité, Vice-Versa 2 a triomphé cet été en dépassant le milliard de dollars de recettes. Le constat est clair : le public se déplace massivement pour les suites de licences établies, mais boude les nouvelles créations, préférant attendre leur sortie en streaming.

Le problème ne vient pas forcément de la qualité des films, souvent saluée par la critique, mais d'un calcul économique des familles, pour qui une sortie au cinéma représente un budget conséquent. Le succès d'Elio sur Disney+ le prouve : l'intérêt pour le film était bien réel, mais pas assez fort pour justifier un déplacement en salle.

Quelle stratégie pour l'avenir de Pixar ?

Face à ce dilemme, Pixar semble naviguer à vue. Le studio ne compte pas abandonner les créations originales, avec des projets comme Jumpers ou Gatto dans les cartons, mais l'essentiel de son calendrier à venir est occupé par des suites très attendues comme Toy Story 5 ou un troisième opus des Indestructibles.

Une des pistes envisagées serait de modifier le calendrier de sortie. En plaçant ses films originaux en dehors des périodes estivales ultra-concurrentielles, comme en mars pour Jumpers, le studio espère leur donner plus d'air. Mais la question de fond demeure : comment recréer l'événement et redonner au public le goût du cinéma pour des histoires inédites ? C'est le défi majeur de Pixar pour les années à venir.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi le succès d'Elio sur Disney+ est-il un problème ?

Parce qu'il confirme que le public préfère attendre la sortie en streaming plutôt que de payer pour voir les films originaux de Pixar au cinéma. Cela rend le modèle économique des productions originales, qui coûtent entre 150 et 200 millions de dollars, extrêmement difficile à rentabiliser sans les recettes du box-office.

Est-ce que Pixar va arrêter de faire des films originaux ?

Non, le studio a toujours des projets originaux en développement, comme Jumpers prévu pour mars 2026. Cependant, la pression est immense et l'échec commercial répété des films non issus de franchises pourrait pousser Disney à privilégier davantage les suites, jugées plus sûres financièrement.

Cette tendance ne concerne-t-elle que Pixar ?

Le phénomène touche une grande partie de l'industrie, mais il est particulièrement marqué pour Pixar en raison de sa stratégie pandémique. D'autres studios d'animation ou films familiaux, comme l'adaptation de Lilo & Stitch ou le film Minecraft, continuent de réaliser d'excellents scores en salles, ce qui montre que le problème est bien spécifique à la perception qu'a désormais le public des films Pixar.