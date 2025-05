Alors que la génération actuelle des Pixel est encore sur toutes les lèvres, les regards se tournent déjà vers l'avenir avec une série de fuites concernant les très attendus Google Pixel 10. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les informations qui circulent sont plutôt croustillantes, allant des nouvelles palettes de couleurs à des détails techniques sur l'appareil photo et la puce, en passant par une improbable fuite d'un tournage publicitaire. Si le look général ne devrait pas être révolutionné par rapport aux Pixel 9, Google semble vouloir jouer sur d'autres tableaux pour nous séduire.

Un arc-en-ciel de couleurs pour se distinguer ?

Puisque le design physique des Pixel 10 s'annonce dans la continuité de ses prédécesseurs, c'est par la couleur que Google pourrait chercher à apporter un coup de frais. Selon des informations attribuées à "Mystic Leaks", le Pixel 10 standard pourrait se parer de teintes assez audacieuses dont voici la liste :

“Obsidian (Noir)” : un grand classique, indémodable.

“Blue (Bleu)” : un retour attendu après une petite pause l'an dernier.

“Iris (Violet)” : une teinte qui suivrait la tendance initiée par le Pixel 9a.

“Limoncello (Jaune)” : un nom qui sent bon l'été, et qui pourrait bien être le nom de code pour une couleur claire, en l'absence d'un “Porcelaine” pour ce modèle.

Du côté des versions Pixel 10 Pro et d'un éventuel Pixel 10 Pro XL, la sobriété resterait de mise, mais avec des touches distinctives : “Obsidian (Noir)” et “Porcelain (Blanc)” seraient évidemment de la partie, accompagnés d'un “Sterling (Gris)”, qui s'annonce comme une nuance intermédiaire, et d'un “Green (Vert)”. Espérons pour ce dernier une teinte vibrante, à l'image du très réussi “Mint” du Pixel 8 Pro. Autant dire que le choix de la bonne couleur sera déterminant !

Sous le capot : téléobjectif pour tous et puce Tensor G5

Le changement le plus marquant pour le Pixel 10 standard pourrait bien se situer au niveau de son équipement photo. Pour la première fois sur un modèle Pixel "non-Pro" de l'ère moderne, on parle avec insistance de l'arrivée d'un troisième capteur : un téléobjectif. De quoi ravir les amateurs de zoom ! Cet ajout ne serait cependant pas sans conséquence, puisque les capteurs grand-angle et ultra grand-angle pourraient être ceux du Pixel 9a (48 Mpx et 13 Mpx), un cran en dessous de ceux du Pixel 9. Mais c'est sans compter sur la puissance de l'intelligence artificielle de Google pour le traitement d'image, qui pourrait bien faire des miracles. La vraie bête de course attendue est la nouvelle puce maison, la Tensor G5. Elle devrait équiper l'ensemble de la gamme Pixel 10 et serait fabriquée par TSMC avec une finesse de gravure de 3nm (processus N3E). À la clé : des performances en hausse et une meilleure gestion de la batterie. L'optimisation pour les outils d'IA, comme Gemini, restera bien sûr l'un des arguments phares.

Une fuite publicitaire confirme le design et le slogan

Comme si cela ne suffisait pas, une fuite pour le moins rocambolesque a mis en lumière le tournage d'une publicité pour le Pixel 10, en plein Vancouver, avec storyboards bien visibles ! Ces derniers ont révélé ce qui semble être le slogan de la future gamme : “Ask more of your phone.” (que l'on pourrait traduire par “Exigez plus de votre téléphone.”). Les quelques images volées du Pixel 10 Pro en version noire (“Obsidian”) confirment la grande similitude de design avec la génération Pixel 9 Pro. Sans surprise, l'accent de cette publicité serait mis sur les capacités photographiques de ces futurs smartphones. Si toutes ces informations se confirment, Google nous prépare une génération Pixel 10 qui, à défaut de révolutionner le design, pourrait bien nous surprendre par ses choix de couleurs et ses avancées technologiques.