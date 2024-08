Pour changer, Google dévoilera la série de smartphones Pixel 9 dès le mois d'août plutôt que durant la fenêtre habituelle d'octobre. La nouvelle gamme reprendra les grandes lignes de ce qui a fait le succès de la lignée mais avec plusieurs nouveautés.

Le design général devrait évoluer légèrement, notamment pour le bandeau accueillant les capteurs photos à l'arrière et on devrait comptabiliser pas moins de quatre modèles cette année : Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et un smartphone pliant Pixel 9 Pro Fold qui viendra remplacer le Pixel Fold.

Seront-ils lancés avec Android 15, la nouvelle version de l'OS mobile de Google ou ce dernier suivra-t-il son calendrier habituel avec un lancement vers octobre ? La question reste posée.

Retour à l'octocore, même GPU

Les smartphones Pixel 9 inaugureront un nouveau processeur Tensor G4 conçu en partie par Google (le reste venant de Samsung). Comme vu précédemment, il constituera une évolution légère du Tensor G3 des Pixel 8, les changements en profondeur n'étant attendus qu'avec le Tensor G5 des Pixel 10 de 2025 (gravure affinée, migration vers TSMC...).

Portant le nom de code Zuma Pro (tandis que le Tensor G3 était dénommé Zuma), le SoC mobile Tensor G4 ne devrait pas fondamentalement transformer les capacités des smartphones Pixel.

Tensor G3, le processeur des Pixel 8 dont dérivera beaucoup le Tensor G4

Le site Android Authority en fait un récaptulatif avant l'annonce officielle attendu mi-août. La nouvelle puce devrait abandonner la configuration à 9 coeurs du Tensor G3 pour revenir à un plus classique CPU octocore : 1 ARM Cortex-X4, 3 ARM Cortex-A720 et 4 ARM Cortex-A520.

Les coeurs profiteront du jeu d'instructions ARMv9.2 et de cadences plus élevées mais la progression des performances s'annonce légère, de l'ordre de 10% dans les benchmarks préliminaires, mais sans doute avec une amélioration de l'efficacité énergétique qui étendra l'autonomie.

Pour la partie graphique, le Tensor G4 s'appuiera de nouveau sur un GPU ARM Mali-G715 au nombre de coeurs encore inconnu mais qui sera cadencé légèrement au-dessus de celui du Tensor G3.

Un modem 5G plus performant

La vraie nouveauté viendra finalement du modem 5G Exynos 5400, indique Android Authority. Ce dernier apportera une compatibiltié 5G avancée mais aussi une bien meilleure gestion de la consommation d'énergie et la possibilité de communiquer par satellite.

Une variante du processeur G4 avec un modem Exynos 5300 plus ancien et sans ces optimisations serait envisagée pour un futur Pixel 9a attendu l'an prochain. Enfin, tous les composants dédiés conçus par Google, du TPU à la puce de sécurité Titan M2, resteraient les mêmes que dans la génération précédente.

Il ne faudra donc pas s'attendre à un énorme bond des performances des Pixel 9 avec le processeur Tensor G4 qui serait en fait un design de secours par rapport à ce que prévoyait initialement Google. La transition vers un design sans l'aide de Samsung interviendra plutôt avec les Pixel 10.